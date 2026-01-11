¿Planeas construir tu casa? El mapa de 2026 que revela dónde tardarás más de un año en mudarte

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de tener una casa propia en Estados Unidos se enfrenta hoy a una carrera de obstáculos que dura, en promedio, casi un año.

Sin embargo, dependiendo de dónde te encuentres, la espera puede ser una pesadilla de regulaciones o un proceso ágil.

Según datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) y la Oficina del Censo, el tiempo de construcción se ha disparado este 2026 debido a la burocracia, las leyes ambientales y la falta de mano de obra.

Si estás planeando construir, el mapa de la espera en EE. UU. se divide así:

¿Cuánto tarda realmente construir una casa por región?

El promedio nacional se sitúa en 9,1 meses, pero la brecha entre el Atlántico y el Sur es abismal. La región del Atlántico Medio (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania) es la más lenta del país, donde el proceso desde el permiso hasta la entrega se extiende a 13,7 meses.

Aquí tienes el desglose del tiempo promedio por zonas:

Atlántico Medio: 13,7 meses.

Nueva Inglaterra: 13 meses.

Pacífico (California, Washington): 10,8 meses.

Región de la Montaña: 10 meses.

Atlántico Sur (Florida, Georgia): 7,8 meses (La más rápida).

La burocracia: el verdadero "freno" de la vivienda

¿Por qué en Texas es más rápido que en California o Nueva York? La respuesta, según Joel Berner, economista de Realtor.com, no es solo el clima o la falta de martillos, sino el exceso de papel.

Regulaciones de Zonificación: En el Noreste, las leyes de zonificación son tan "onerosas y complicadas" que los constructores pasan meses navegando entre jurisdicciones de condados y municipios antes de poner el primer ladrillo. Leyes Ambientales: En la región del Pacífico, las normativas ecológicas estrictas añaden hasta 2,1 meses de espera solo para obtener el permiso inicial. Construcción Personalizada vs. Estandarizada: Mientras que en el Centro y Sur se construyen comunidades de casas idénticas a gran escala (más rápidas), en el Noreste y el Pacífico predomina la construcción personalizada, que requiere mucho más tiempo y detalle.

"Hay demasiadas páginas de legislación sobre qué se puede construir y dónde. Houston es el ejemplo opuesto: su falta de zonificación permite que la oferta crezca y los precios se estabilicen", señala Berner.

El impacto en tu bolsillo

Esta lentitud no solo es frustrante, sino que encarece el mercado. Al tardar más en construir, hay menos casas disponibles, lo que dispara los precios tanto de venta como de alquiler.

En regiones como el Noreste, donde el déficit de vivienda es crítico, eliminar estas "barreras artificiales" de los gobiernos locales sería la clave para que el mercado volviera a ser asequible este año.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube