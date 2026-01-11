Beneficios SNAP Florida: encuentra aquí el calendario de pagos del 12 al 18 de enero, según el terminal

Suscríbete a nuestros canales

En el estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece alivio alimentario a quienes más lo necesitan, así se distribuirán los pagos hasta el domingo 18 de enero

SNAP es el principal programa del país que proporciona beneficios alimentarios a familias de bajos ingresos para complementar su presupuesto destinado a la nutrición.

Este ingreso permite costear alimentos esenciales para la salud y el bienestar, como lo indica la página web de la Food And Nutrition Service (USDA).

En este sentido, tenga presente que los beneficios de la asistencia alimentaria de SNAP se pueden usar parala compra de: panes, cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, aves, lácteos y plantas y semillas para cultivar alimentos para su hogar.

El incentivo económico se recibe por medio de la tarjeta EBT recargable, habilitada en Florida.

La cantidad que se deposita varía entre los beneficiarios, lo cual depender de los ingresos y tamaño del hogar.

Desde el mes de octubre de 2025, rige la siguiente nueva tabulación máxima de ingresos en la mayoría de los estados:

1 persona: $298

2 personas: $546

3 personas: $785

4 personas: $994

5 personas: $1,183

6 personas: $1,421

7 personas: $1,571

8 personas: $1,789

9 personas: $2,007

10 personas: $2,225

Por cada persona adicional: +$218

Calendario de pagos en Florida del 12 al 18 de enero

Lo primero que se debe tener presente es que en cada estado se manejan fechas diferentes de pago.

Las personas que reciben sus beneficios SNAP en Florida lo hacen cada mes con fechas de pago que van del 1 al 28.

Esto, según la terminar de su número de caso SNAP, conocido como EDG.

En el caso de Florida, se toman en cuenta a los dígitos octavo y noveno del número de caso de Florida del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Es decir, el cronograma toma los dígitos noveno y octavo de su número de caso, leídos al revés, excluyendo el décimo dígito, un sistema que garantiza un proceso de distribución fluido para escalonar los pagos a lo largo del mes.

Tomando en cuenta dicho parámetro, estos son los beneficiarios que recibirán sus pagos SNAP desde este lunes 12 al domingo 18 de enero.

Lunes 12 de enero: terminales del 39 al 41.

Martes 13 de enero: terminales del 42 al 45.

Miércoles 14 de enero: terminales del 46 al 48.

Jueves 15 de enero: terminales del 49 al 53.

Viernes 16 de enero: terminales del 54 al 57.

Sábado 17 de enero: terminales del 58 al 60.

Domingo 18 de enero: terminales del 61 al 64.

