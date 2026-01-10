Escuelas de Minneapolis toman medidas: refuerzan protección a familias inmigrantes y garantizan la educación

Suscríbete a nuestros canales

Tras una semana marcada por la tensión y el despliegue de 2.000 agentes federales de inmigración en la región, el Distrito de Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS), Estados Unidos (EEUU), ha tomado una medida excepcional: la reactivación del aprendizaje remoto.

Esta decisión busca garantizar que ningún niño pierda días de clase debido al temor que prevalece en las calles tras los recientes operativos y el trágico fallecimiento de una mujer a manos de un agente federal.

Bajo las leyes actuales de Minnesota, los distritos tienen flexibilidad para ofrecer "Instrucción en Línea" si el plan es aprobado por el estado, lo cual ya fue confirmado por el Comisionado Willie Jett.

El Plan: ¿Cómo funcionará el aprendizaje remoto?

A diferencia de los cierres totales, este modelo es de opción voluntaria para las familias que se sientan vulnerables.

Los maestros impartirán lecciones de manera simultánea (modelo híbrido) desde sus aulas para los estudiantes presentes y aquellos que se conecten desde sus hogares.

Después de que las escuelas permanecieran cerradas este jueves y viernes por la inestabilidad en la ciudad, se espera que el personal docente brinde detalles técnicos a los padres durante el inicio de la próxima semana.

La opción de clases en línea estará disponible, inicialmente, hasta el 12 de febrero de 2026.

El Departamento de Educación de Minnesota ha enfatizado que estos planes deben cubrir las necesidades de estudiantes con discapacidades y de aquellos que están aprendiendo inglés (ESL), asegurando que el soporte lingüístico no se pierda en la transición virtual.

¿Por qué esta medida es importante para la comunidad?

El sindicato de maestros, Federación de Docentes de Minnesota, fue una pieza clave en esta solicitud, argumentando que la seguridad emocional es requisito indispensable para el aprendizaje.

Según Natasha Dockter, vicepresidenta del sindicato, el objetivo es evitar que la educación de los niños se convierta en una víctima secundaria de las políticas migratorias actuales.

Para muchas familias, esta medida representa un alivio frente a la disyuntiva de arriesgarse a salir a la calle o dejar que sus hijos se retrasen académicamente.

Guía de Acción para Padres:

Si usted reside en Minneapolis y desea acogerse a este plan, considere los siguientes pasos:

Revise su correo electrónico: el distrito está enviando las instrucciones de conexión a través de las cuentas registradas de los padres. Solicite equipo: si no cuenta con una computadora o tablet en casa, contacte a la administración de su escuela de inmediato; durante la pandemia se establecieron protocolos para la entrega de dispositivos que siguen vigentes. Hable con el maestro: informe a los docentes sobre su decisión de optar por el modo remoto para que puedan incluir a su hijo en las sesiones en vivo y no se cuenten como ausencias injustificadas.

