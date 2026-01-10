Migración interna en Estados Unidos: cifras del fenómeno que sigue creciendo.

Suscríbete a nuestros canales

El fenómeno tiene implicancias directas en la economía y la composición poblacional de los estados implicados.

Este flujo migratorio involucra a millones de personas que buscan nuevas oportunidades laborales, menores costos de vida o condiciones climáticas favorables, según datos de la propia compañía.

Texas y Florida lideran la llegada de nuevos residentes por mudanza interna en Estados Unidos durante 2025, de acuerdo con su índice anual basado en más de 2,5 millones de transacciones, así lo informó la empresa de mudanzas U-Haul.

El último reporte difundido por Fox Business, Texas recuperó el primer lugar en el ranking de crecimiento migratorio, seguido por Florida, Carolina del Norte, Tennessee y Carolina del Sur.

Los datos muestran que los estados con mayor pérdida de residentes son California, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts.

¿Qué es el índice de crecimiento migratorio?

Según explicó U-Haul en su informe, la metodología se basa en la diferencia entre las unidades alquiladas para mudarse a un estado y las que se utilizan para salir de él.

Mide la migración interna a partir de la cantidad de mudanzas de una sola vía registradas por la empresa en todo Estados Unidos y Canadá.

El índice sirve como indicador de las preferencias de residencia y del atractivo de cada estado para nuevos habitantes.

Las clasificaciones no reflejan de manera directa el crecimiento poblacional pero "funciona como una herramienta eficaz para observar la capacidad de los estados, áreas y ciudades de atraer y retener residentes”, señaló U-Haul.

El listado de los diez principales estados son:

Florida .

. Carolina del Norte.

Tennessee .

. Carolina del Sur.

Washington.

Arizona.

Idaho.

Alabama .

. Georgia.

Ocho de ellos se encuentran en la región sur del país, lo que lo hace atractivo por el clima soleado.

