Estos son los 14 condados de Texas que ya pagan menos impuestos gracias a la nueva ley HB 247: la lista que todos buscan

El estado de Texas está a punto de hacer historia en su política de seguridad y finanzas públicas a partir del 1 de enero de 2026.

Con la implementación de la Ley HB 247, que fue impulsada por el gobernador Greg Abbott y respaldada por la aprobación de la Proposición 17 por parte de los votantes, miles de propietarios en la zona fronteriza podrán disfrutar de una significativa exención en sus impuestos a la propiedad (ad valorem).

Esta nueva legislación, que fue presentada originalmente por el representante estatal Ryan Guillen, tiene como objetivo eliminar lo que Abbott ha llamado una "penalización financiera" para aquellos ciudadanos que contribuyen a la seguridad del estado.

Con este nuevo marco legal, cualquier aumento en el valor de una propiedad debido a la construcción de infraestructura de seguridad fronteriza no se considerará para el cálculo de impuestos.

¿De qué trata el beneficio de la HB 247 en Texas?

Esta ley establece que los dueños de terrenos que tengan muros, cercas, caminos de vigilancia o tecnología de monitoreo, siempre que estén bajo un acuerdo calificado de infraestructura de seguridad fronteriza con el estado o el gobierno federal, podrán disfrutar de una exención sobre el valor tasado que generen esas mejoras.

Según el texto oficial de la Texas Legislature Online, la medida define "infraestructura de seguridad" como cualquier muro, barrera, zanja o dispositivo diseñado para vigilar o impedir el paso de personas u objetos que crucen la frontera fuera de los puertos de entrada oficiales, se lee en Texas House Bill 247, 89th Legislature.

Los 14 condados que se benefician del alivio fiscal

Esta ley no se aplica de manera general en todo el estado, sino que está diseñada específicamente para los condados que están en la frontera con los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con los registros de la Contraloría de Cuentas Públicas de Texas y Ballotpedia, los 14 condados donde los tasadores jefes ya están implementando estas nuevas directrices son:

El Paso

Hudspeth

Jeff Davis

Presidio

Brewster

Terrell

Val Verde

Kinney

Maverick

Webb

Zapata

Starr

Hidalgo

Cameron

Impacto en la economía local y los propietarios de Texas

El objetivo principal es fomentar la cooperación voluntaria de los terratenientes. Antes, cuando el estado construía una carretera de acceso o un muro en una propiedad privada, el valor de tasación del terreno podía aumentar, lo que resultaba en facturas fiscales más altas para el propietario.

La Texas Policy Research menciona que esta ley "equilibra los derechos de propiedad privada con las necesidades de seguridad pública", asegurando que los residentes fronterizos no tengan que cargar con el costo impositivo de las prioridades estatales.

Además, la ley prohíbe de manera clara que los tasadores utilicen el precio que pagó el estado por servidumbres de paso como base para aumentar el valor de mercado de las parcelas cercanas.

Cómo solicitar la exención del alivio fiscal

Para beneficiarse, los propietarios en estos 14 condados deben presentar una solicitud ante el distrito de tasación local.

La Contraloría de Texas ha publicado guías para que los funcionarios locales gestionen este beneficio, destacando que la exención se cancelará si la infraestructura es retirada o si el acuerdo de seguridad deja de estar vigente.

Con esta medida, el gobernador Greg Abbott refuerza su estrategia de seguridad fronteriza, añadiendo un componente de alivio económico directo para las comunidades que enfrentan a diario la realidad del límite internacional.

