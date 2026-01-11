¿Buscas empleo en 2026? LinkedIn revela los 10 puestos que están contratando masivamente en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El mercado laboral de 2026 alcanza un punto de inflexión. Aunque la Inteligencia Artificial (IA) aún no ha reemplazado la mayoría de los empleos, su capacidad para crear nuevas categorías profesionales es innegable.

LinkedIn ha revelado su lista anual Jobs on the Rise, un análisis de millones de contrataciones que sitúa al Ingeniero de IA como el empleo de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

El informe destaca no solo roles técnicos, sino una explosión de consultores independientes y expertos en la implementación estratégica de estas tecnologías.

El "top 10" de los empleos con más futuro en 2026

La lista de este año muestra un giro hacia la autonomía y la especialización tecnológica en ciudades clave como Nueva York, San Francisco y Dallas.

1. Ingeniero de IA (El líder indiscutible)

Habilidades: LangChain, RAG (Generación Aumentada por Recuperación) y PyTorch.

Origen: Anteriormente eran ingenieros de software o científicos de datos.

Foco: Construir la infraestructura que sostiene la revolución generativa.

2. Consultores y Estrategas de IA

Habilidades: Modelos de lenguaje (LLM), MLOps y visión artificial.

Tendencia: Las empresas ya no solo quieren la tecnología; necesitan a alguien que les diga cómo usarla para ser rentables.

3. Especialista en Ventas de Viviendas Nuevas

Habilidades: Bienes raíces residenciales y transacciones inmobiliarias.

Ubicación: Un auge masivo en Houston y Dallas, impulsado por el movimiento poblacional hacia el sur.

4. Anotadores de Datos

Habilidades: Redacción SEO y marketing de contenidos.

Dato curioso: Muchos editores y redactores han migrado a este rol para "entrenar" a las IA a escribir de forma más humana.

5. Investigadores de IA/ML

Habilidades: Deep Learning y Computer Vision.

Epicentro: San Francisco sigue siendo el corazón de la investigación pura.

El auge del trabajo independiente y la salud

Del puesto 6 al 10, LinkedIn identifica una tendencia clara hacia la consultoría externa y la eficiencia administrativa:

Puesto 6 - Especialistas en Reembolsos de Salud: Cruciales para navegar el complejo sistema de Medicare/Medicaid en ciudades como Chicago y Los Ángeles.

Puesto 7 - Asesores Estratégicos: Exdirectores ejecutivos (CEOs) que ahora venden su conocimiento de forma independiente.

Puesto 8 y 10 - Ventas de Publicidad y Ejecutivos de Ventas: La capacidad de cerrar negocios sigue siendo la habilidad más protegida contra la automatización.

Puesto 9 - Fundadores: Ingenieros y gerentes de producto están dejando sus empleos corporativos para lanzar sus propias startups en Nueva York y Los Ángeles.

