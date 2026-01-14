Alerta sanitaria en Suffolk: intervienen casa en Rocky Point por acumulación de cientos de ratas

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una respuesta a denuncias por condiciones insalubres terminó en uno de los rescates de animales más grandes registrados recientemente en Long Island.

Autoridades del condado de Suffolk intervinieron una vivienda en Rocky Point y lograron el rescate de cientos de ratas domésticas que vivían en condiciones precarias.

Hacinamiento extremo

El operativo, liderado por la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales de Suffolk (SPCA), reveló un panorama desolador. Según los informes iniciales, los animales se encontraban hacinados en jaulas y contenedores plásticos, reproduciéndose sin control.

Los oficiales de salud y rescate animal que ingresaron a la propiedad describieron un fuerte olor a amoníaco y desechos que emanaba desde el interior, lo que alertó a los vecinos semanas atrás. "La situación superó rápidamente la capacidad de los propietarios para cuidar de los animales", indicaron fuentes del operativo.

La logística del rescate

Dada la magnitud del hallazgo, el rescate no fue una tarea sencilla: equipos de veterinarios trabajaron en el sitio para separar a los machos de las hembras y evitar que la población continuara creciendo durante el traslado.

Muchos de los ejemplares presentaban signos de deshidratación y problemas respiratorios debido a la mala ventilación de la vivienda.

Debido a que el volumen de animales superaba la capacidad de un solo centro, varias organizaciones de bienestar animal de la región de Nueva York y Connecticut han sido contactadas para recibir a los roedores en adopción o resguardo temporal.

¿Qué pasará con las ratas?

A diferencia de las ratas salvajes, estos ejemplares son domésticos ("fancy rats"), conocidos por ser sociables y utilizados comúnmente como mascotas. Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad y a rescatistas especializados para encontrar hogares responsables.

Por su parte, los propietarios de la vivienda podrían enfrentar cargos por crueldad animal y negligencia, además de posibles multas por violaciones a los códigos de vivienda y salud del condado de Suffolk.

