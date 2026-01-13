Escándalo en Long Island: arrestan a instructor de manejo por mostrar pornografía a menores como "premio"

Suscríbete a nuestros canales

Un escándalo sacude a las familias de Long Island este inicio de 2026. Un respetado instructor de manejo, conocido por sus altas tasas de aprobación, ha sido arrestado y despedido tras ser acusado de mostrar material pornográfico a sus alumnos adolescentes como una perturbadora "recompensa" por su desempeño al volante.

El incidente ha generado una ola de indignación en el condado de Suffolk, donde las autoridades ahora investigan si existen más víctimas entre los miles de estudiantes que pasaron por sus clases.

"Una recompensa por conducir": Los detalles del caso

La policía arrestó a Mitchell Lerner, de 75 años, residente de Melville, bajo tres cargos de poner en peligro el bienestar de un menor.

Según el comisionado de policía de Suffolk, Kevin Catalina, el evento ocurrió tras una lección de manejo el pasado diciembre.

El acto: Tras finalizar la clase, Lerner presuntamente llevó a tres jóvenes de 16 años a un estacionamiento.

El material: El instructor les mostró un video explícito de adultos teniendo relaciones sexuales.

El pretexto: Las investigaciones sugieren que Lerner presentó el video como un "premio" por haber conducido correctamente durante la sesión.

De instructor estrella a sospechoso criminal

Lo que más ha sorprendido a la comunidad es la reputación de Lerner. El propietario de la Escuela de Conducción Defensiva en Central Islip, Barry Becker, confesó que Lerner era uno de sus empleados más populares en sus cuatro años de servicio.

Sin embargo, la tolerancia fue nula. En cuanto la abuela de uno de los menores denunció el hecho el 6 de enero y otro estudiante corroboró la historia, Lerner fue expulsado de inmediato.

"Lo que se le acusa no se tolera aquí; nuestro objetivo es que los niños sobrevivan al volante, no exponerlos a esto", afirmó Becker.

Medidas de seguridad urgentes para los padres

Ante la gravedad de los hechos, la escuela de manejo ha anunciado cambios drásticos para intentar recuperar la confianza de los padres en Long Island:

Cámaras en todos los vehículos: A partir de ahora, cada unidad de instrucción contará con videovigilancia interna para monitorear las interacciones entre instructor y alumno. Llamado a denunciar: Dado que Lerner pasaba al menos 9 horas semanales a solas con estudiantes, la policía insta a cualquier otro joven que haya pasado por una situación similar a comunicarse con las autoridades de Suffolk.

Mitchell Lerner deberá comparecer próximamente ante el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip para enfrentar los cargos que podrían poner fin a su carrera y llevarlo a prisión.

