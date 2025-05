Habitantes de Long Island rechazan aumento "demencial" del impuesto a la propiedad: autoridades alegan que es necesario

Suscríbete a nuestros canales

Una zona residencial de Long Island, Atlantic Beach, impuso un importante aumento del 87% en el impuesto a la propiedad, una medida que los funcionarios locales justifican como necesaria, pero que los habitantes tildan de "demencial".

La junta directiva de la comunidad comunicó a los residentes que este incremento es consecuencia de la forma en que el condado ha evaluado los impuestos en las últimas décadas, aunque se han negado a proporcionar detalles adicionales o a responder preguntas de los medios, destaca New York Post.

El asesor del condado de Nassau, Joseph Adamo, aclaró que la responsabilidad de la facturación recae exclusivamente en el gobierno de la aldea, que supuestamente ha estado cobrando indebidamente a las propiedades comerciales.

Mientras tanto, algunos residentes afirman que parte del aumento de impuestos se destinará a cubrir más de $500,000 en honorarios legales relacionados con una disputa con The Chabad of the Beaches, que denuncia discriminación por parte del pueblo.

Residentes rechazan la medida

Un residente anónimo expresó su frustración, sugiriendo que, en lugar de aumentar los impuestos, los funcionarios deberían asumir la responsabilidad de sus decisiones, especialmente en el contexto de la deteriorada infraestructura tras el huracán Sandy.

La comunidad judía de Atlantic Beach, que adquirió un antiguo banco en 2021 para ofrecer servicios religiosos, ha enfrentado resistencia por parte de la aldea, que ha intentado confiscar la propiedad mediante un dominio impuesto.

First Liberty, una organización legal que representa a Chabad, ha denunciado las acciones del gobierno local y ha instado a los funcionarios a cesar su hostigamiento.

Los residentes planean asistir a la próxima reunión de la junta directiva, buscando respuestas y una mayor rendición de cuentas por parte de sus líderes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube