Faroles Chinos 2025 en Filadelfia: tienes hasta el 31 de agosto para disfrutar los atractivos del festival

Actualmente, y desde el pasado mes de junio, el Franklin Square de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos (EEUU), ha sido la sede el Festival de los Faroles Chinos 2025, conoce los detalles del evento que cierra este mes.

Este icónico festival anual es una celebración de la cultura, el arte y el patrimonio asiático, que transforma el parque en una galería de arte al aire libre llena de color y luz.

Vale la pena destacar que se ha convertido en una tradición de verano en Filadelfia, celebrándose anualmente durante varios años.

Y está basada en una tradición milenaria en China que marca el final de las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Hasta el 31 de agosto contará con infinidad de actividades artísticas, con faroles que pueden ser gigantescos y muy detallados, representando figuras como dragones, animales míticos y la vida silvestre.

También cuenta con corredores gastronómicos y más atractivos a lo largo del parque.

La diversión está abierta a todo público desde todos los días, desde las 6:00 de la tarde a las 11:00 de la noche.

Esto es lo que puede hacer en el festival

El festival de 2025 ofrece una experiencia inmersiva con una gran variedad de actividades:

Espectáculo de Faroles: la principal atracción son las más de 1.100 esculturas individuales de faroles y más de 40 exhibiciones temáticas, incluyendo un icónico dragón de 200 pies.

Actuaciones culturales en vivo: hay espectáculos en el escenario principal, incluidos con la entrada, que se presentan tres veces por noche.

Entre las actuaciones se encuentran acrobacias (como malabares con sombreros y equilibrios en sillas), y el tradicional arte de cambiar de rostro o "Face-Changing".

Comida y bebida: hay una amplia oferta gastronómica que fusiona la cocina china y la estadounidense.

Actividades interactivas: el festival cuenta con juegos, actividades y oportunidades para tomar fotos.

Show de la fuente: el espectáculo de luces y agua de la fuente de Franklin Square es parte de la experiencia.

La entrada a Franklin Square durante el día es gratuita, puede pasear por el parque y ver los faroles sin iluminar, que ya son obras de arte por sí solos.

Pero, debe tener presente que, para acceder en la noche, mientras están encendidos los faroles y los escenarios, se requiere una entrada pagada.

Precios del Festival de los Faroles Chinos 2025

Aunque es una actividad de acceso pago, lo cierto es que el precio de sus entradas puede ser accesible:

De lunes a jueves:

Adultos (14-64 años): $27

Seniors (65+) y Militares activos con identificación: $25

Niños (3-13 años): $16

Niños menores de 2 años: La entrada es gratis.

De viernes a domingo:

Adultos (14-64 años): $29

Seniors (65+) y Militares activos con identificación: $27

Niños (3-13 años): $16

Niños menores de 2 años: La entrada es gratis.

También existen pases ilimitados para toda la temporada, con un costo de $80 para adultos y $45 para niños.

Para mayor información visite la página web oficial del festival.

