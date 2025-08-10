Boda en Madrid: DjMariio y Noelia San Martín sellan su amor en una emotiva ceremonia

Suscríbete a nuestros canales

Mario Alonso, conocido en las redes como DjMariio, ha sellado su historia de amor con Noelia San Martín en una emotiva boda. La ceremonia, celebrada en una finca a las afueras de Madrid, culmina una relación que ha emocionado a millones de seguidores, quienes esperaban ansiosos el enlace desde que la pareja anunció su compromiso hace un año en la final de la Kings League.

El ambiente de la celebración estuvo marcado por la calidez y los detalles. La decoración, en tonos rosas y blancos, creó un escenario de ensueño. La salida de los recién casados del altar se llenó de pétalos de rosa y los vítores de los asistentes, en un momento que combinó alegría y emoción.

Noelia, la novia, fue el centro de todas las miradas con su vestido de ensueño. Deslumbró con un elegante diseño de palabra de honor y una falda bordada con lentejuelas. El vestido, que realzaba su figura, fue complementado con una delicada gargantilla y un maquillaje en tonos empolvados, logrando un look de elegancia sutil y natural.

La lista de invitados, cuidadosamente seleccionada por el novio, estuvo compuesta por sus seres más cercanos. Entre ellos destacaron figuras del mundo streamer como Papi Gavi, Spursito y Adri Contreras. Durante el banquete, los asistentes agitaron pañuelos blancos y celebraron la unión al ritmo de la música, demostrando la gran amistad que une a los recién casados con sus allegados.

La boda fue un reflejo de una historia de amor auténtica que comenzó en 2019, lejos de los focos de las cámaras. Aunque su relación se hizo pública en 2020, la pareja ha sabido mantener un balance entre compartir momentos importantes y proteger su intimidad. Con este enlace, Mario y Noelia demuestran que su historia es mucho más que un éxito viral, es un compromiso genuino.

