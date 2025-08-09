"Chicharito" Hernández se aleja de la polémica y presenta a su nueva novia

Suscríbete a nuestros canales

Javier "Chicharito" Hernández parece estar dándole un nuevo rumbo a su vida pública. Después de un reciente escándalo por comentarios machistas, el delantero de las Chivas utilizó sus redes sociales para compartir un video en el que, sonriendo, presenta a su nueva pareja y da a entender que ha encontrado estabilidad personal.

A mediados de julio, el "Chicharito" se había convertido en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre los roles de género. El futbolista afirmó que "las mujeres están fracasando" por erradicar la masculinidad, lo que desató una ola de críticas y obligó a varias marcas a distanciarse de él.

Ante la situación, el jugador se vio forzado a pedir disculpas públicas. A través de un video, lamentó la molestia que sus palabras habían causado y aseguró que "nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir" a nadie con su forma de pensar.

Ahora, en un video más reciente, el delantero parece haber dejado atrás el escándalo. Con un ramo de flores en la mano, sonríe a la cámara mientras dice: “Entonces creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito... interesante”.

El video generó una gran cantidad de comentarios de internautas. Aunque algunos se mostraron intrigados por su nueva relación, muchos otros le reclamaron por su desempeño en el campo de juego, pidiéndole que se enfoque en su carrera y en anotar goles para las Chivas.

Hasta el momento, el "Chicharito" no ha jugado en el torneo Apertura 2025. Desde su regreso al fútbol mexicano en febrero de 2024, el delantero solo ha anotado tres goles, lo que ha generado el descontento de la afición.

