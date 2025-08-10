¡Subirán un 100 %! Estos son los productos que aumentarán de precio por aranceles de Trump a chips importados

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de un arancel del 100 por ciento a los chips y semiconductores importados, lo que aumentaría el precio de algunos productos.

Durante una reunión con Tim Cook, CEO de Apple, Trump afirmó que esta medida se aplicará a los productos importados y llega tras una exención temporal otorgada a la mayoría de los productos electrónicos.

Según El Tiempo, esta decisión podría afectar directamente los precios de automóviles, electrodomésticos y dispositivos electrónicos, todos dependientes de estos componentes.

Medida anticipada

La industria tecnológica ya había anticipado esta medida, ya que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, las grandes empresas del sector comprometieron inversiones por aproximadamente 1.5 billones de dólares en producción nacional.

Apple, por su parte, incrementó su compromiso inicial de febrero, añadiendo 100 mil millones de dólares a su plan, alcanzando un total de 600 mil millones de dólares.

Los nuevos aranceles, que Trump calificó de “recíprocos”, entraron en vigor el 7 de agosto, cumpliendo así con sus amenazas de aumentar impuestos a la importación dirigidos a varios socios comerciales.

Ingresos millonarios

Trump destacó en su red social que miles de millones de dólares en aranceles están ingresando a Estados Unidos.

Aseguró que grandes sumas de dinero provendrán de países que, según él, aprovecharon la economía estadounidense durante años.

Con esta medida, el presidente busca fortalecer la producción nacional y disminuir la dependencia de componentes importados.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.