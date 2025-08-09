Catálogo formativo del INCES: así puede acceder a los cursos y programas gratuitos

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) ha desarrollado un sistema digital que permite a los ciudadanos acceder fácilmente a su amplio catálogo de cursos y programas formativos sin costo alguno.

La plataforma, diseñada para ser intuitiva, ofrece una experiencia sencilla para quienes desean mejorar sus habilidades o adquirir nuevas competencias laborales. Solo es necesario ingresar a su sitio web oficial y explorar las diferentes opciones disponibles, tanto en modalidad virtual como presencial.

¿Cómo acceder al catálogo formativo del INCES?

Para comenzar, ingrese al sitio web oficial del INCES mediante este Link. Luego, seleccione la opción "Campus Virtual INCES" para acceder a los cursos en línea.

Desde la página principal o directamente en la sección del campus, encontrará diversas alternativas de aprendizaje digital. Además, periódicamente se publican catálogos específicos por estado, facilitando la búsqueda según la ubicación del usuario.

También se recomienda seguir las redes sociales del INCES para estar informado sobre fechas importantes y nuevas inscripciones.

Programas gratuitos diseñados para impulsar el desarrollo profesional

Programa Nacional de Aprendizaje (PNA): dirigido a jóvenes y adultos interesados en adquirir habilidades técnico-profesionales en diferentes áreas, impartido en los Centros de Formación Socialistas (CFS).

pensado para quienes ya poseen experiencia laboral pero necesitan formalizar sus conocimientos mediante certificaciones oficiales. Programa Nacional de Emprendimiento: enfocado en fomentar habilidades emprendedoras y brindar apoyo a nuevos negocios o ideas innovadoras.

enfocado en fomentar habilidades emprendedoras y brindar apoyo a nuevos negocios o ideas innovadoras. Cursos de ampliación: contenidos especializados diseñados para actualizar o ampliar conocimientos según las necesidades comunitarias.

Los requisitos básicos para inscribirse en los programas del INCES es ser mayor de 15 años y tener copia legible de la cédula de identidad.

