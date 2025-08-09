Requisitos para vender una casa en Venezuela: estos son los documentos que debe actualizar

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, las compras y ventas de inmuebles deben realizarse bajo el cumplimiento de una serie de requisitos y formalidades.

Para ello, al realizar una transacción inmobiliaria, el vendedor debe asegurarse de tener los siguientes documentos actualizados:

Documento actualizados para la venta de una vivienda

Cédula de identidad vigente del vendedor. Registro de Información Fiscal (RIF) vigente. Solvencia de impuestos municipales entre ellos el derecho de frente y Aseo Urbano. Ficha catastral actualizada, la cual se tramita ante la oficina de catastro del municipio donde se encuentre ubicado el inmueble. Constancia de registro de vivienda principal. En caso de no aplicar, presentar copia y pago de la forma 33 emitida por el Seniat. Copia del documento de propiedad del inmueble. Copia de la liberación de hipoteca si aplica.

Condiciones adicionales según el tipo de venta y partes involucradas

En caso de que el vendedor este representado por un apoderado, el documento de poder debe estar previamente registrado en el registro inmobiliario donde se efectuará la venta del inmueble. El apoderado debe anexar su Cédula de identidad Vigente.

Los requisitos pueden variar según el tipo de inmueble que se desea vender, las partes involucradas, el municipio y registro inmobiliario donde se realice la venta del Inmueble.

Además, en caso de que exista un extranjero involucrado en la negociación, el mismo debe realizar previamente el trámite de registro de extranjeros ante la página del Servicio Autónomo de Registros y Notaría (Saren).

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube