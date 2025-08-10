¡Alerta! Reportan terremoto de magnitud de 6,1 al noreste de Turquía: varios heridos y edificios colapsados

Suscríbete a nuestros canales

Un potente terremoto de magnitud 6,1 sacudió el noroeste de Turquía, causando pánico entre la población y daños en la infraestructura.

Según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD), el sismo se registró a las 19:53 hora local (16:53 GMT), informó EFE.

El epicentro se localizó en el distrito de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, a una profundidad de 11 kilómetros.

¿Qué se sabe sobre los daños?

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, provocando heridos y el derrumbe de al menos diez edificios.

El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, confirmó la gravedad de la situación, mencionando que se han rescatado a cuatro personas de un edificio colapsado y que continúan las labores de búsqueda.

"La farmacia que se encontraba debajo del edificio quedó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", añadió.

El sismo, con epicentro en el distrito de Sindirgi, Balikesir, se sintió en un vasto territorio, incluyendo Estambul, Bursa y Kocaeli.

Tras el temblor principal, varias réplicas de magnitud superior a 4 obligaron a la población a permanecer fuera de los edificios por precaución.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que los equipos de AFAD ya están en el campo evaluando los daños. El pánico se apoderó de los habitantes en varias ciudades, quienes salieron a las calles ante el temor de más réplicas.

Un temor histórico

Este sismo trae a la memoria el devastador terremoto de 1999 que, con una magnitud de 7,4, también tuvo su epicentro en Düzce y causó más de 17,000 muertes en la región de Mármara.

La experiencia de aquel entonces ha dejado una profunda marca en la población y en la infraestructura local. La zona donde ocurrió el sismo de hoy se encuentra sobre la falla de Anatolia del Norte, una de las más activas y peligrosas del mundo.

Los expertos advierten sobre la importancia de la preparación y la vigilancia constante, ya que el riesgo de sismos sigue siendo una amenaza latente para las grandes ciudades del noroeste de Turquía.

