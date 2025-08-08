Justin Timberlake padece la enfermedad de Lyme: conoce los síntomas y riesgos de esta patología bacteriana

Suscríbete a nuestros canales

La enfermedad de Lyme que padece Justin Timberlake es una infección bacteriana causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de garrapatas infectadas.

Según MedlinePlus esta enfermedad es causada por una bacteria que portan algunas garrapatas.

¿Qué es la enfermedad de Lyme que padece Justin Timberlake?

Esta es una infección causada por un grupo de bacterias transmitidas a través de las picaduras de garrapatas infectadas, y que provocan una serie de síntomas, refiere MSN.

Aunque no es una enfermedad muy común, el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) sugiere que se confirman cerca de 1.000 casos al año en Inglaterra y Gales, pero la cifra real podría ser mayor. De hecho, en el ámbito artístico no solo Timberlake la padece, también otras estrellas se suman a la lista como Shania Twain, Avril Lavigne, Justien Bieber y Alec Baldwin.

Síntomas de la enfermedad

Expertos de la Clínica Mayo comparten que hay riesgos de contraer la enfermedad de Lyme “si pasas tiempo en lugares donde hay garrapatas, como zonas boscosas, con mucha vegetación o cubiertas de hierbas”. La clave para evitarlo es tomar medidas de seguridad es estas zonas, no obstante, una vez la garrapata infectada pica al ser humano, pueden presentase diferentes síntomas entre 3 y 30 días después.

Entre los más comunes se encuentran salpullido, fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, rigidez articular, molestias y dolores musculares, hinchazón de los ganglios linfáticos.

En una segunda etapa sin tratamiento la enfermedad puede empeorar y los síntomas se agravan e incluso se presentan otros síntomas como dolor que comienza en la espalda y la cadera y se propaga a las piernas. También se presenta entumecimiento o debilidad en las manos y los pies. Incluso, puede causar latidos cardíacos irregulares y dolor o pérdida de la visión.

En caso que de llegar a la tercera etapa, también llamada diseminación tardía de la enfermedad, el dolor, la hinchazón o la rigidez pueden durar mucho tiempo, pues en esta etapa la afección más común es la artritis, la cual afecta principalmente las articulaciones grandes, especialmente en las rodillas.

Cabe acotar que, la enfermedad que padece Justin Timberlake puede ser asintomática, pero en los casos más graves es posible llegar a causar daños neurológicos.

En conclusión, “Los síntomas de esos pacientes suelen tener tres fases. Primero, puede que una semana después de la picadura aparezcan síntomas similares a los de la gripe y un sarpullido característico. Segundo, algunas personas pueden presentar síntomas relacionados con los nervios, el corazón y el cerebro varias semanas o meses después.

Un número aún más reducido de personas podría luego pasar a la tercera etapa, y estos son los síntomas que la gente suele asociar con la enfermedad de Lyme: problemas articulares a largo plazo y síntomas neurológicos”.

Importante

Si no se trata la enfermedad de Lyme puede llevar a complicaciones graves que afectan diferentes partes de cuerpo e incluso el cerebro. Según refiere la Inteligencia Artificial, cuando no se trata a tiempo se corre el riesgo de presentar problemas en el cerebro, nervios, médula espinal y corazón, e incluso posibles complicaciones durante el embarazo.

