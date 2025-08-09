Gobierno incauta más de 1.100 cajas de explosivos: responsabiliza a María Corina Machado y a Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello informó este sábado 9 de agosto de 2025, que el Gobierno Nacional logró la incautación de material explosivo en galpones en la ciudad de Maturín, en el estado Monagas.

"Hay 1.137 cajas de carga hueca, para un total de 54 mil unidades de carga hueca y 35 rollos de cordón detonante (…) hay ocho personas detenidas", dijo durante una rueda de prensa el militar venezolano.

Gobierno responsabiliza a María Corina Machado

Durante la transmisión en vivo, destacó que hasta el momento hay ocho personas detenidas y se encuentran en la búsqueda otras 12, que están "ligados a la extrema derecha de violencia que operan en Venezuela que representa María Machado y el grupo que opera alrededor de ella".

"En una fusión popular-militar-policial, nos hicieron saber que habían visto un material extraño en unos galpones", que luego de las investigaciones pertinentes se llegó a varios lugares, "y lo que hemos encontrado aquí es alarmante por el alto poder destructivo que hay acumulado", destacó Cabello.

Además, alertó a los venezolanos de lo "peligroso, nocivo que este material puede ser» y exaltó que estas acciones están vinculada con el extremo político en Venezuela: «nada de esto ocurre de materia espontanea, todo es planificado por el materialismo norteamericano para hacer daño en Venezuela".

De igual manera, denunció el apoyo directo del gobierno norteamericano y destacó que los organismo de seguridad correspondientes ya están desplegados por el territorio nacional "para trabajar por la paz y la tranquilidad de los venezolanos y venezolanas".

En el operativo se incautó:

1.137 cajas de Cargas huecas

35 rollos Cordón detonante

82 cargas explosivas secundarias

125 detonadores eléctricos

46 Detonadores no eléctricos

61 sistema de punta carga hueca

Celulares

Combustible de distinto naturaleza

