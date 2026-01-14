Donald Trump: "pienso que Cuba va a fracasar"

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, lanzó una fuerte advertencia sobre el futuro de la alianza estratégica entre Cuba y Venezuela.

Según el mandatario, el intercambio de apoyo político por recursos energéticos que sostienen ambos gobiernos durante décadas se encuentra actualmente en un punto de quiebre definitivo.

Estas declaraciones, publicadas recientemente por canales oficiales, marcan un endurecimiento en la postura de la Casa Blanca respecto a la influencia de la isla caribeña en territorio venezolano.

¿El fin del intercambio de petróleo por protección?

Trump explicó que, tradicionalmente, Cuba brindó servicios de protección y asesoría a Venezuela, mientras que el gobierno venezolano correspondía enviando dinero y suministros a través de su industria petrolera.

Sin embargo, fue enfático al declarar que este modelo de negocio "ya no funciona así", sugiriendo que el flujo de beneficios se interrumpió y ya no es suficiente para mantener el sistema.

Un futuro incierto para la isla

Ante la ruptura de este esquema económico, el presidente estadounidense cuestionó la capacidad de supervivencia del gobierno cubano sin el respaldo financiero de Venezuela.

Expresó sus dudas sobre los próximos pasos que tomará La Habana ante la falta de recursos, llegando a afirmar de manera contundente que, bajo su perspectiva, Cuba se encamina hacia el fracaso debido a esta desconexión financiera.

