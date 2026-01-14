Minnesota vs ICE: operativo "Metro Surge" genera nueva demanda contra la administración de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Tras una semana marcada por la tragedia y la movilización social, el estado de Minnesota, Estados Unidos (EEUU), ha decidido llevar la batalla de las calles a los tribunales.

La demanda presentada este lunes contra el Gobierno Federal no es solo una respuesta política a la administración de Donald Trump, sino un intento legal de frenar el operativo “Metro Surge”, cuyas tácticas han sembrado el temor en las comunidades de Minneapolis y Saint Paul.

El contexto: de la tragedia a la acción legal

El detonante de esta ofensiva judicial fue la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, quien perdió la vida por disparos de un agente federal el pasado 7 de enero.

Este evento transformó lo que era una operación de control migratorio en una crisis de seguridad pública.

Hoy, el enfoque ya no es solo el suceso violento, sino la legalidad de los métodos utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La querella presentada ante un tribunal federal sostiene que el ICE ha operado bajo una estructura "militarizada", realizando detenciones arbitrarias en espacios que tradicionalmente se consideran seguros, como escuelas y hospitales.

Minnesota argumenta que el Gobierno Federal está usurpando sus funciones de "poder de policía", el derecho del estado a mantener el orden y la seguridad pública.

Al crear un clima de caos, el estado alega que el ICE está impidiendo que Minnesota cumpla con su deber de proteger a sus ciudadanos.

La demanda documenta casos específicos donde los agentes de la operación "Metro Surge" habrían ignorado las políticas de "lugares sensibles" del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se alega que:

Se realizaron vigilancias en perímetros de escuelas públicas .

. Hubo detenciones en los estacionamientos de hospitales y clínicas .

. Esto, según la demanda, constituye una violación al debido proceso y al acceso a servicios básicos.

Un punto central de la querella presentada por el Fiscal General del estado y respaldada por las Twin Cities es el uso de agentes con el rostro cubierto y vehículos sin distintivos.

Lo más urgente de la demanda es la solicitud de una orden de restricción temporal.

El estado no solo quiere ganar el juicio a largo plazo, sino que está pidiendo al juez federal que suspenda de inmediato la operación "Metro Surge" mientras se decide el caso, argumentando que cada día que pasa hay un "daño irreparable" para la comunidad.

¿Qué es el operativo "Metro Surge"?

Desde diciembre, esta operación ha resultado en más de 2.000 arrestos en el estado.

Aunque la narrativa oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que el objetivo son individuos con antecedentes criminales, la realidad reportada por funcionarios locales y organizaciones civiles es distinta: detenciones de personas sin antecedentes que simplemente se encontraban en el lugar equivocado.

¿Qué deben saber los residentes?

Para la comunidad inmigrante en Minnesota, este panorama genera incertidumbre. Es vital recordar que, mientras el tribunal decide si suspende o no las operaciones:

Derecho al Silencio: Independientemente de su estatus, usted tiene derecho a no responder preguntas sobre su lugar de nacimiento o estatus legal. Orden Judicial: Los agentes del ICE no pueden entrar a su hogar sin una orden judicial firmada por un juez (una orden administrativa de deportación no es suficiente para entrar a una vivienda sin consentimiento). Espacios Sensibles: La demanda busca ratificar que las escuelas y hospitales deben estar libres de vigilancia migratoria.

Postura de las autoridades locales: sepa qué se puede esperar

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha sido enfático al calificar estas tácticas como "inconstitucionales".

La ciudad se ha declarado en alerta, reforzando la idea de que la policía local no colabora con estas redadas federales, buscando mantener la confianza de los vecinos para que sigan denunciando delitos comunes sin temor a la deportación.

El mundo tiene los ojos puestos en el juez federal que recibirá el caso.

Una orden de suspensión inmediata (mandato judicial) podría sentar un precedente para otros estados que buscan proteger a sus residentes de tácticas federales invasivas.

Mientras tanto, la memoria de Renee Good sigue siendo el motor de las protestas que exigen un trato humano y legal en la aplicación de las leyes migratorias.