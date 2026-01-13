Anuncian cheque de estímulo para menores con tutores en EEUU durante 2026: esta es la cifra

Suscríbete a nuestros canales

Los filántropos Michael y Susan Dell impulsan una transformación en el ahorro infantil de Estados Unidos mediante una donación de 6 250 millones de dólares, la cual beneficiará a 25 millones de menores a través de las nuevas Trump Accounts.

Este aporte privado complementa el programa federal de la ley Working Families Tax Cuts Act, permitiendo que niños de hasta 10 años que no califican para el capital semilla gubernamental reciban un depósito inicial automático de 250 dólares.

La iniciativa busca fomentar la movilidad económica a largo plazo, enfocándose en familias que residen en áreas donde el ingreso medio no supera los 150 000 dólares anuales.

Según informa El Cronista, este beneficio garantiza que el origen del código postal facilite el acceso a estas cuentas de inversión con ventajas fiscales.

¿Desde cuándo se cobrará?

A partir del 4 de julio de 2026, los padres y tutores podrán oficializar estas cuentas mediante el formulario IRS 4547, facilitando un proceso que promete reducir las trabas administrativas para la acumulación de capital.

Mientras que el Departamento del Tesoro otorgará 1 000 dólares a los nacidos entre 2025 y 2028, el fondo de los Dell asegura un respaldo importante para los menores nacidos antes de esa fecha, quienes podrán ver crecer sus ahorros en fondos indexados hasta alcanzar la mayoría de edad.

En ese momento, los fondos estarán disponibles para fines específicos como educación superior, la compra de una primera vivienda o el emprendimiento de negocios, consolidando una estrategia nacional para fortalecer el patrimonio de las futuras generaciones.



