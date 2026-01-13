ICE ya puede rastrear a inmigrantes mediante sus datos médicos en California: ¿Cómo se ejecuta la medida?

Suscríbete a nuestros canales

Desde este martes 13 de enero, agencias federales de inmkigración en California podrán acceder a datos de programas médicos de la entidad para el rastreo de indocumentados. Esta medida ya había sido anunciada en diciembre por un juez federal.

El juez federal Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, autorizó que las agencias de inmigración accedan a datos personales de beneficiarios de Medicaid para facilitar procesos de deportación.

Esta resolución permite que el Departamento de Salud comparta nombres, direcciones y fechas de nacimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reactivando una política impulsada originalmente para localizar a personas sin estatus legal.

Aunque el fallo impone límites estrictos para proteger otros datos clínicos sensibles, la medida genera una alerta inmediata en California, donde miles de inmigrantes indocumentados dependen de programas como Medi-Cal y Medicaid para recibir atención médica básica.

Impacto

Esta decisión judicial surge en un momento importante para la salud pública, ya que defensores de derechos civiles advierten sobre un posible abandono masivo de tratamientos médicos por temor a represalias migratorias.

Los estados demandantes sostienen que el intercambio de información vulnera la privacidad y pone en riesgo la estabilidad de familias que, hasta hace poco, confiaban en la confidencialidad del sistema sanitario según detalla Univisión Sacramento.

Mientras la disputa legal avanza hacia instancias superiores, la comunidad migrante enfrenta la incertidumbre de elegir entre su bienestar físico o el riesgo de ser localizados por las autoridades federales a través de sus registros de salud.

