Lo que el IRS no te dice: ¿Cómo conseguir asesoría gratuita para declarar impuestos en Texas?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos de 2026 ya ha comenzado, y miles de residentes en Texas están buscando maneras de cumplir con sus obligaciones fiscales sin tener que recurrir a preparadores privados.

Este año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está promoviendo sus programas de asistencia gratuita en todo Texas, centrándose en ayudar a familias de ingresos bajos a moderados, personas con discapacidades y adultos mayores.

¿Dónde ofrecen asesoría gratuita para la declaración de impuestos en Texas?

Las organizaciones comunitarias han puesto en marcha centros de asistencia a través de los programas VITA (Asistencia Voluntaria al Contribuyente) y TCE (Asesoramiento Tributario para Ancianos).

Según Univision, lugares como Dallas College ofrecen apoyo gratuito en varios campus de la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth, mientras que United Way of Tarrant County se encarga de coordinar centros en Fort Worth y Arlington.

En el centro del estado, la organización Foundation Communities está al frente del programa "Prosper Tax Help" en Austin, donde ofrecen atención especializada en español para la comunidad hispana.

Además, el IRS menciona en su sitio oficial que los centros VITA suelen ayudar a personas con ingresos de $67,000 o menos.

Documentos necesarios para su cita

Para que los voluntarios certificados por el IRS puedan ayudarle con su declaración, es fundamental que presente toda la documentación requerida.

La organización United Way of Metropolitan Dallas señala que la falta de un solo documento puede retrasar su reembolso. Aquí están los requisitos clave que debe tener en cuenta:

Identificación oficial: Asegúrese de llevar su licencia de conducir o pasaporte vigente.

Números de Seguro Social o ITIN: No olvide traer las tarjetas físicas de usted, su cónyuge y todos sus dependientes.

Comprobantes de ingresos: Necesitará formularios W-2, 1099-MISC, 1099-R y estados de cuenta de intereses bancarios.

Información sobre gastos: Recuerde llevar recibos de cuidado infantil, gastos educativos o intereses hipotecarios.

Cuentas bancarias: Un cheque anulado será necesario para configurar el depósito directo de su reembolso.

Fechas clave y alivio por desastres en Texas

Es fundamental mencionar que el IRS ha anunciado recientemente una extensión para ciertos contribuyentes en Texas que se han visto afectados por tormentas severas.

De acuerdo con el boletín oficial del IRS, algunos ciudadanos tendrán hasta el 2 de febrero de 2026 para presentar sus declaraciones correspondientes a los periodos que han sido impactados por desastres naturales anteriores.

Si prefiere hacer las cosas de manera digital, el sistema IRS Free File sigue disponible para aquellos que ganan hasta $84.000 al año, ofreciendo un software que guía paso a paso para ayudar a evitar errores comunes, reseña Univision.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



