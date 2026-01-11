¿Tu número de identificación personal de contribuyente en EEUU sigue vigente? Evita que el IRS rechace tus impuestos en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) es un número de procesamiento tributario emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Este documento es indispensable para que los residentes extranjeros y emprendedores sin número de Seguro Social puedan declarar impuestos, abrir cuentas bancarias e iniciar trámites para la creación de empresas en territorio estadounidense.

Para el año fiscal 2026, el IRS mantiene operativos los canales de atención presencial y a través de agentes autorizados para facilitar la emisión de este código de nueve dígitos.

Procedimiento para solicitantes por primera vez y renovación

Las personas que nunca han tenido este número de identificación deben presentar el Formulario W-7 junto con una declaración federal de impuestos sobre los ingresos.

Es necesario acreditar la identidad mediante documentos originales o copias certificadas por la agencia emisora. Los números que contienen los dígitos medios 70, 71, 72 o hasta el 88 ya han expirado según el cronograma oficial del IRS y deben ser actualizados para evitar retrasos en reembolsos o beneficios fiscales.

Para realizar estos trámites, los interesados deben dirigirse a un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS (TAC) con cita previa, o acudir a un Agente de Aceptación Certificado (CAA). Estos agentes son profesionales autorizados que pueden verificar los documentos de identidad, como el pasaporte, sin necesidad de que el solicitante envíe los originales por correo postal a las oficinas centrales.

Guía paso a paso para la gestión del documento

Para quienes lo tramitan por primera vez:

Reunir el pasaporte vigente (es el único documento que no requiere otros adicionales) o, en su defecto, dos identificaciones oficiales como acta de nacimiento y matrícula consular. Completar el Formulario W-7 indicando la razón por la que se solicita el número. Adjuntar la declaración de impuestos del año en curso (Formulario 1040). Presentar todo en una oficina del IRS o ante un agente certificado para la validación de identidad.

Para quienes deben renovarlo:

Confirmar si el número ha estado inactivo por tres años o si sus dígitos medios corresponden a los lotes de expiración anunciados. Llenar el Formulario W-7 marcando la casilla de "Renew an existing ITIN". No es necesario adjuntar una declaración de impuestos si solo se trata de una renovación, pero sí se deben presentar los documentos de identidad vigentes.

El tiempo de respuesta del IRS para una solicitud de este tipo oscila entre las 6 y 11 semanas, periodo que puede extenderse durante la temporada alta de impuestos (enero a abril). Una vez emitido, el documento llega por correo postal a la dirección registrada por el contribuyente.

