Restringen compra de refrescos con SNAP: sepa en cuáles estados está vigente la medida

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció este fin de semana nuevas directrices federales que prohíben el uso del beneficio del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para comprar refrescos y productos con alto contenido de azúcar.

Puerto Rico quedó exento de la medida porque el sistema de ayuda alimentaria opera bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

En su cuenta en X, Kennedy señaló: “Las directrices dietéticas anteriores estaban impulsadas por los intereses mercantiles de la industria alimentaria. Fue ese impulso el que llevó a los Froot Loops a la cima de la pirámide alimenticia. Nuestras nuevas directrices tienen un mensaje simple: come comida real”.

Detalló que la decisión busca reorientar el programa hacia una alimentación más saludable y reducir enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar.

¿Qué es el Programa SNAP?

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) beneficia a más de 40 millones de personas en EEUU, entre ellas muchos latinos, que dependen de este beneficio para cubrir su alimentación.

Aunque SNAP es financiado por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), cada estado administra los recursos mediante la tarjeta EBT, que se recarga mensualmente.

¿Qué se puede comprar con los cupones SNAP?

Con los recursos de SNAP se puede comprar:

Frutas y verduras

Carne, aves y pescado

Productos lácteos

Panes y cereales

Snacks y bebidas no alcohólicas

Semillas y plantas para producir alimentos en casa

Lo que no se puede comprar con SNAP en 2026 según las prohibiciones generales:

Alcohol (cerveza, vino, licor)

Cigarrillos y productos de tabaco

Productos con cannabis, marihuana o CBD

Vitaminas, medicamentos y suplementos

Animales vivos (con excepción de mariscos)

Alimentos calientes en el punto de venta

Artículos no alimentarios (comida para mascotas, limpieza, higiene, cosméticos, papel; entre otros).

Estados que impulsaron restricciones:

Este 2026 ya varios estados comenzaron a aplicar restricciones adicionales apoyados en las exenciones federales aprobadas por el Gobierno de Donald Trump, que permiten restringir la compra de productos no nutritivos, como refrescos y dulces.

Desde inicios de este año, 18 estados ya estaban autorizados a implementar las medidas y estas son las fechas de entrada en vigor:

Indiana: desde 1 de enero de 2026, refrescos y dulces

Iowa: desde 1 de enero de 2026, todos los alimentos gravables, excepto semillas y plantas

Nebraska: desde 1 de enero de 2026, refrescos y bebidas energéticas

Utah: desde 1 de enero de 2026, refrescos

West Virginia: desde 1 de enero de 2026, refrescos

Idaho: desde 15 de febrero de 2026, refrescos y dulces

Oklahoma: desde 15 de febrero de 2026, refrescos y dulces

Louisiana: desde 18 de febrero de 2026, refrescos, bebidas energéticas y dulces

Colorado: desde 1 de marzo de 2026, refrescos

Texas: desde 1 de abril de 2026, bebidas endulzadas y dulces

Virginia: desde 1 de abril de 2026, bebidas endulzadas

Florida: desde 20 de abril de 2026, refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.

Arkansas: desde 1 de julio de 2026, refrescos y bebidas con menos del 50 % de jugo natural

Tennessee: desde el 31 de julio de 2026, alimentos procesados, refrescos y dulces

Hawái: desde 1 de agosto de 2026, refrescos

Carolina del Sur: desde 31 de agosto de 2026, dulces y bebidas endulzadas

Dakota del Norte: desde 1 de septiembre de 2026, refrescos y bebidas energéticas

Missouri: desde 1 de octubre de 2026, dulces, postres preparados y ciertas bebidas poco saludables

Las familias deberán revisar las reglas específicas de su estado. Esto representa un cambio en la forma de usar los cupones SNAP, sobre todo para las que viven en Texas y Florida.

