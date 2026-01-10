Calendario SNAP 2026: revisa cuándo empiezan las restricciones de compra en tu estado

Suscríbete a nuestros canales

El panorama del programa SNAP dio un giro histórico este 2026. Bajo la iniciativa federal "Make America Healthy Again" (MAHA), impulsada por la Administración Trump y liderada por los secretarios Robert F. Kennedy Jr. (HHS) y Brooke Rollins (USDA), se ha otorgado a los estados la potestad de restringir la compra de alimentos considerados "no nutritivos".

A partir de enero, la tarjeta EBT ya no funciona igual en todo el país. Al menos 18 estados han recibido aprobación para implementar exenciones que prohíben el uso de fondos públicos en productos como refrescos, dulces y bebidas energéticas.

Calendario de restricciones por estado en 2026

La implementación es gradual. Si resides en uno de estos estados, toma nota de la fecha en la que tu tarjeta empezará a rechazar ciertos artículos:

Indiana: 1º de enero, refrescos y dulces.

Iowa: 1º de enero, todo artículo gravable (excepto semillas/plantas de alimentos).

Nebraska: 1º de enero, refrescos y bebidas energéticas.

Utah:1º de enero, refrescos y bebidas gaseosas.

West Virginia: 1º de enero, refrescos y sodas.

Idaho: 15 de febrero, refrescos y dulces.

Oklahoma: 15 de febrero, refrescos y dulces.

Louisiana:18 de febrero; refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Colorado: 1º de marzo, refrescos y bebidas con edulcorantes artificiales.

Texas: 1º de abril, bebidas endulzadas y dulces.

Virginia: 1º de abril, bebidas endulzadas ("Sweetened beverages").

Florida: 20 de abril; refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.

Arkansas: 1º de julio; refrescos, bebidas con 50% jugo natural y dulces.

Tennessee: 31 de julio; alimentos procesados, refrescos y dulces.

Hawái: 1º de agosto, refrescos y sodas.

South Carolina: 31 de agosto; dulces, bebidas energéticas y refrescos.

North Dakota: 1º de septiembre; refrescos, bebidas energéticas y dulces.

Missouri: 1º de octubre; dulces, postres preparados y bebidas poco saludables.

¿Qué pasa si intento comprar estos productos?

El sistema de Punto de Venta (POS) de las tiendas autorizadas ha sido actualizado. Si intentas pagar un artículo restringido con tu tarjeta EBT:

El sistema identificará el producto como no elegible. El monto de ese artículo no se restará de tu saldo SNAP. Deberás pagar dicho artículo con efectivo, tarjeta de débito personal o devolverlo.

Nota importante: Existe un periodo de gracia de 90 días para que los minoristas se ajusten, pero la mayoría de las grandes cadenas nacionales (Walmart, Kroger, Target) ya han bloqueado estos productos en los estados correspondientes para evitar sanciones federales.

