Aduanas venezolanas operan con total normalidad: Seniat supervisa funcionamiento en Maiquetía

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) confirmó que las aduanas más importantes de Venezuela están funcionando de manera habitual.

Según el organismo, las actividades de comercio y los trámites de impuestos se mantienen activos para ayudar al movimiento de la economía en todo el país.

Para asegurar este funcionamiento, las autoridades realizaron una inspección directa en la Aduana Aérea de Maiquetía, situada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Durante esta visita, se revisó que el paso de mercancías y los procesos de oficina se realicen sin contratiempos.

Supervisión en Maiquetía

El operativo de este fin de semana se centró en recorrer las instalaciones del principal aeropuerto del país y sus sedes cercanas.

El objetivo de este despliegue fue revisar de cerca cómo se está manejando el despacho de carga y el equipaje de los viajeros, buscando que todo se haga con rapidez y eficiencia.

Otros objetivos de la inspección

Las autoridades explicaron que este recorrido tuvo tres metas principales:

Confirmar que no existan interrupciones en los trámites que realizan los usuarios.

Revisar que la carga se mueva de forma ágil.

Dialogar con los trabajadores para mejorar la atención al público y reconocer su labor diaria.

Compromiso con el comercio

El Seniat resaltó que estas revisiones son parte de una estrategia para que el ingreso de productos al país sea seguro y rápido.

La institución afirmó que todas sus oficinas están preparadas para atender a los importadores y exportadores, garantizando que el sistema de aduanas trabaje siempre a favor de la actividad comercial nacional.

