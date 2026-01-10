Pronóstico 10 de enero: Inameh reporta cielos despejados y lluvias aisladas en estas regiones del occidente

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó que para este sábado prevalecerán condiciones de tiempo estable y cielos despejados en gran parte del territorio nacional.

A pesar del buen clima general, el Inameh señaló que se esperan lluvias variables en algunas regiones del país durante el final de la tarde.

¿Cuáles son las zonas con lluvias?

De acuerdo con el último reporte publicado en sus canales oficiales, las lluvias prevalecerán en las zonas de los Andes, Zulia, el sur del país y la región oriental, principalmente durante el amanecer y al final de la tarde.

Estas precipitaciones se deben a la llegada de vientos húmedos desde el océano y a la actividad de nubes en el extremo sur del país.

Mientras tanto, en las zonas llaneras y el centro de Venezuela, el sol será el protagonista, generando un ambiente caluroso durante la mayor parte de la jornada.

El tiempo en la Gran Caracas

Para el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el instituto pronostica una mañana con nubosidad parcial y lloviznas dispersas, especialmente en las zonas montañosas y el este de la región.

Durante el resto del día el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 16°C y una máxima que no superará los 26°C. Los vientos soplarán de forma moderada.

Temperaturas en el interior del país

El calor será persistente en los Llanos y el estado Zulia, con temperaturas que alcanzarán los 36°C.

En contraste, la ciudad de Mérida registrará un clima muy frío, con una mínima de apenas 7°C. En el oriente y el sur, las máximas rondarán los 35°C, acompañadas de lluvias cortas pero intensas en ciudades como Barcelona y Puerto Ayacucho.

Información astronómica

El reporte también indica que el sol se ocultará a las 6:21 de la tarde. Además, se espera que la luna cambie a su fase de cuarto menguante exactamente a las 11:48 de la mañana de este sábado.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube