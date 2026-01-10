Delcy Rodríguez sobre la apertura de embajadas con EEUU: El objetivo es reiterar la denuncia contra la agresión

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que la presencia de la delegación de Estados Unidos (EEUU) para iniciar un proceso de restablecimiento de las misiones diplomáticas de ambos países, tiene un objetivo.

“Reiterar la denuncia contra la agresión que sufrió nuestro pueblo (...) que fue profundamente impactado por una agresión de esta naturaleza. Porque Venezuela no merecía este tratamiento”, expresó Rodríguez, en referencia a la incursión militar estadounidense ocurrido el pasado 3 de enero y que generó la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Nuestras respuesta será en el ámbito de la diplomacia y lo dije nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia”, aseguró.

Agradecimiento

En sus declaraciones, Rodríguez reveló que el Emir de Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, fue quien ayudó a tener la primera fe de vida de Maduro y Flores, capturados por EEUU.

Un gesto que agradeció por gestionar un canal de comunicación entre EEUU y Venezuela en esas “horas de agresión”.

“Y sé que está ayudando en una agenda de trabajo que sea beneficiosa para ambas partes en el marco del derecho internacional y a nuestra soberanía e independencia”, dijo Rodríguez.