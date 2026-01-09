Arranca pago para adultos mayores en el Sistema Patria este 9 de enero: monto

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, inició la entrega del pago 100 % Amor Mayor la tarde de Este viernes 9 de enero 2026, a través de la Plataforma Patria.

Este bono, beneficia a millones de pensionados en todo el país registrados en la plataforma virtual.

Tras el anuncio, deben acceder a www.patria.org.ve para recibirla; posteriormente, deben ir a la opción "Protección Social" en la sección "Inicio" y aceptar este beneficio.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta "100% Amor Mayor".

Del mismo modo, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciben este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Otros bonos activos en el Sistema Patria

La tarde de este jueves 8 de enero, inició la entrega del Bono Único Familiar por el Sistema Patria por un monto de 4.800 bolívares

De acuerdo al canal oficial de la Plataforma Patria, fueron informados a través de una notificación via mensajes de texto.

Aunado a eso, el pasado miércoles el Sistema Patria anunció la asignación del Bono Corresponsabilidad y Formación a trabajadores de la Administración Pública, nómina especial.

Este Beneficios, tiene un monto de 45.000 bolívares, aunque de acuerdo a informaciones, el monto varía de según el cargo de cada trabajador.

