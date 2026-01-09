Dinero

Dólar y euro BCV para el 13 enero: así se cotizarán las monedas oficiales

Por Yasmely Saltos
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 05:16 pm
El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para el próximo 13 de enero, presentando un leve aumento en el precio,  en comparación al cierre anterior. 

La moneda estadounidense se cotizará en 330,37 por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.  

Mientras tanto, el euro se cotizará en 384,33 bolívares. 

 

Según la entidad financiera, el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

 

 

