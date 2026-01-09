Otra incautación: EEUU confirma la captura del buque "Olina" en aguas internacionales

Suscríbete a nuestros canales

El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó este viernes la interceptación e incautación del buque petrolero Olina en aguas del Mar Caribe.

La operación, ejecutada "antes del amanecer", marca la quinta detención de un tanquero sancionado en las últimas semanas y eleva la tensión regional.

Detalles del operativo "Olina"

De acuerdo con la información oficial y reportes de la agencia Reuters, el Olina fue abordado por fuerzas conjuntas del Departamento de Defensa y la Guardia Costera, con apoyo del portaaviones USS Gerald R. Ford.

El buque es identificado como parte de la "flota fantasma" (shadow fleet) que transporta crudo venezolano evadiendo las sanciones internacionales.

El buque operaba anteriormente bajo el nombre Minerva M y su transpondedor de ubicación (AIS) habría estado inactivo durante los últimos 50 días para ocultar su ruta desde costas venezolanas, según reseña de LatinUS

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la operación como una muestra de "dominio del mar", asegurando que "no hay refugio seguro para los criminales".

Este nuevo apresamiento ocurre apenas 48 horas después de que otros dos buques (el Bella 1 en el Atlántico y el M/T Sophia en el Caribe) fueran igualmente incautados.

