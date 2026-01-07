Reino Unido confirma participación en intercepción del petrolero ruso

Suscríbete a nuestros canales

Reino Unido confirmó en un comunicado haber participado en la operación donde la Guardia Costera de EEUU llevó a cabo la intercepción del buque petrolero ruso Marinera.



"Las Fuerzas Armadas del Reino Unido proporcionaron apoyo operativo planificado, incluyendo la instalación de bases, a los elementos militares estadounidenses que interceptaron el Bella 1 en la frontera entre el Reino Unido, Islandia y Groenlandia tras una solicitud de asistencia estadounidense", informaron jefes militares a través de un comunicado.

Las autoridades inglesas indicaron que para la operación intervinieron con el petrolero de reabastecimiento RFA Tideforce, mientras que la Real Fuerza Aérea británica (RAF) proporcionó apoyo de vigilancia aérea, refirió la agencia de noticias EFE.

John Healey, ministro de Defensa británico, catalogó la operación en conjunto con Estados Unidos como todo un éxito. La intercepción se llevó a cabo en el Atlántico Norte, cuando la nave rusa se dirigía hacia puerto eslavo. Para el Reino Unido, la intercepción del buque petrolero forma parte de los esfuerzos internacionales que buscan sancionar los incumplimientos



Gran Bretaña dejó entrever su estrecha relación con los Estados Unidos, al manifestar que la operación la realizaron "en pleno cumplimiento del derecho internacional". Indicaron que existe una estrecha relación entre ambas naciones, la cual calificaron de la "más profunda del mundo" en lo que a seguridad y defensa se refiere.

