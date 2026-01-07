Moscú exige respuesta: denuncian "intercepción ilegal" de petrolero por parte de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades rusas denunciaron este miércoles la "intercepción ilegal" del buque petrolero "Marinera", también conocido como "Bela", por la Guardia Costera de EE.UU. en el océano Atlántico.

El Ministerio de Transportes de Rusia envió un comunicado a través de la red social Telegram, en donde califican la acción militar como un hecho ilegal. El mismo contraviene, a juicio de Moscú, a la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.



"Hoy sobre las 15.00 hora de Moscú (12:00 GMT) en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de EE.UU. y se perdió la comunicación con el navío", indicó el ministerio en el comunicado reseñado por la agencia de noticias EFE.



El Ministerio argumentó que el petrolero 'Marinera' recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional".



"En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados", señaló.



La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito el tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', según un funcionario estadounidense citado por The New York Times.



El buque repelió un primer intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado del casco, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula para que figurara en el registro ruso, según EFE.

El ministerio de Exteriores de Rusia ha expresado preocupación ante dicha intercepción y otras que han ocurrido en mares internacionales. Sobre el buque Marinera, el Kremlin indica que este buque "navega en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo bandera rusa y en total correspondencia con las leyes internacionales de navegación".

"Al buque ruso, por razones incomprensibles para nosotros, los militares de Estados Unidos y la OTAN dedican una atención excesiva y no proporcional a su estatus de navío civil", dice parte del comunicado, que agrega que desde hace tiempo la Guardia Costera de EE.UU. está tras su pista.

