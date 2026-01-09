Reportan fluctuación eléctrica en Caracas y varias zonas de Venezuela este 9 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este viernes 9 de enero se registró una fluctuación del sistema eléctrico en varias zonas de la Gran Caracas, así como de otros estados del país.

A través de las redes sociales, varios usuarios reportaron un fuerte bajón en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico, La Guaira, entre otros.

Pasadas las 4 de la tarde, venezolanos hicieron el reporte, donde indican que en menos de 10 minutos los fuertes bajones han sido seguidos.

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido una información oficial sobre el motivo del bajón.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube