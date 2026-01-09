Reportan fluctuación eléctrica en Caracas y varias zonas de Venezuela este 9 de enero

Servicio eléctrico

Por Yasmely Saltos
Viernes, 09 de enero de 2026 a las 04:42 pm
Durante la tarde de este viernes 9 de enero se registró una fluctuación del sistema eléctrico en varias zonas de la Gran Caracas, así como de otros estados del país.

A través de las redes sociales, varios usuarios reportaron un fuerte bajón en estados como Miranda, Aragua, Carabobo, Guárico, La Guaira, entre otros.

Pasadas  las 4 de la tarde, venezolanos hicieron el reporte, donde indican que en menos de 10 minutos los fuertes bajones han sido seguidos.  

 

 

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido una información oficial sobre el motivo del bajón. 

 

 

