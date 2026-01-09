Venezuela inicia proceso diplomático con Estados Unidos: delegación llega a Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela confirmó la presencia, en suelo nacional, de una delegación de Estados Unidos para iniciar un proceso exploratorio diplomático que culmine con el restablecimiento de las misiones diplomáticas de ambos países.

Evaluaciones técnicas

Como primer paso, las delegaciones de ambos países realizarán evaluaciones técnicas y logísticas y así avanzar en una agenda de interés mutuo.

A través de un comunicado, el canciller Iván Gil, no solo se refirió a la representación extranjera, sino que tildó de “agresión criminal” el operativo militar de Estados Unidos en Caracas, en el cual se llevaron al presidente Nicolás Maduro, a su esposa, Cilia Flores, y que según las autoridades dejó más de 100 muertos.

A continuación, el texto íntegro:

Venezuela considera que Estados Unidos ingresó ilegalmente a suelo local el pasado 3 de enero, en el marco de un dispositivo con helicópteros, aviones y drones para capturar a la pareja presidencial, en el cual fallecieron 32 cubanos encargados de la seguridad de Maduro y Flores. Estados Unidos acusa a ambos de estar presuntamente incursos en actividades de narcotráfico.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron y, desde agosto pasado, la administración de Donald Trump envió buques de guerra al Mar Caribe, cercanía de la frontera marítima de Venezuela, para combatir el tráfico de drogas. En noviembre oficializó la incorporación del portaaviones USS Gerald R. Ford fpara reforzar la operación denominada "Southern Spear" (Lanza del Sur).

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube