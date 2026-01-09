Delcy Rodriguez informa sobre las conversaciones con los presidentes de España, Colombia y Brasil

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada de intensa actividad internacional este viernes 9 de enero de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que sostuvo conversaciones telefónicas de alto nivel con los mandatarios de Brasil, Colombia y España.

El objetivo central fue denunciar formalmente lo que calificó como una "agresión criminal" por parte de Estados Unidos y coordinar una agenda de respeto a la soberanía tras la captura de Nicolás Maduro.

Durante los intercambios, la mandataria interina expuso el balance humano de los bombardeos del 3 de enero, cifrando en más de 100 las víctimas fatales entre civiles y militares.

Con Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil): Rodríguez agradeció el "acompañamiento y apoyo" de Brasilia. Lula, quien ha calificado la captura de Maduro como "inaceptable" , reafirmó su postura de rechazo a cualquier intervención que vulnere la soberanía regional.

Con Gustavo Petro (Colombia): Ambos líderes ratificaron su compromiso como "países hermanos". Petro ha insistido en que la paz de Venezuela es vital para la estabilidad de toda América, abogando por el diálogo frente a la política de fuerza.

Con Pedro Sánchez (España): La presidenta agradeció la "valiente postura" del Gobierno de España al condenar la agresión militar. Coincidieron en la necesidad de trabajar en una agenda bilateral que proteja a los ciudadanos de ambos países (especialmente tras la reciente liberación de cinco españoles en Caracas).

Rodríguez fue enfática al señalar que Venezuela no responderá con una escalada bélica, sino que enfrentará la situación por la vía diplomática.

"Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática... como único camino para la defensa de nuestra soberanía y la preservación de la paz", declaró a través de sus canales oficiales.

Un punto común en todas las llamadas fue la preocupación por la violación de la inmunidad personal del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores. Delcy Rodríguez recordó que este es un principio fundamental del Derecho Internacional que ha sido vulnerado, sentando un precedente peligroso para cualquier Jefe de Estado en el mundo.

A pesar de la retórica de conflicto, la presidenta encargada confirmó que ya se encuentra en Caracas una comisión estadounidense para explorar la normalización de relaciones, lo que sugiere que las conversaciones con Lula, Petro y Sánchez están sirviendo como puente para una solución negociada.

