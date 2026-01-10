Comida gratis en Florida del 12 al 17 de enero: estos son los horarios y lugares que ofrecerán despensas de alimentos

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) existe una acentuada preocupación por la situación alimentaria de sus habitantes, en diferentes estados existen variedad de bancos de alimentos y organizaciones enfocadas en ofrecer asistencia a los más necesitados, conozca los puntos clave durante la tercera semana de enero.

En el caso de Florida, hay algunas que realizan entregas semanales de despensas de alimentos gratuitos, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales durante esta semana, desde el lunes 12 hasta el sábado 17 de enero.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Jornadas con Feeding Tampa Bay

Lunes 12 de enero

En HARDEE | CFHC Wauchula: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 13 de enero

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

- Todos los asistentes a esta jornada deben registrarse en el aparcamiento de 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL

Miércoles 14 de enero

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana.

- La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603, bajo el paso elevado 275, para recibir un comprobante.

Luego se le indicará dirigirse a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603, para recibir su comida.

Las entregas para las personas que van caminando es de 7:00 a 8:00 de la mañana en 4310 N Nebraska Ave.

En POLK | St. Mary’s Primitive Baptist Church: 2855 Orchid Drive, Haines City, FL 33844. De 2:00 a 3:30 de la tarde.

En PINELLAS | Salvation Army Clearwater: 1521 E. Druid Rd., Clearwater, FL 33756. De 3:30 a 5:00 de la tarde.

En HILLSBOROUGH | Lockhart Elementary Magnet School: 3719 N 17th St, Tampa, FL 33610. De 4:30 a 6:00 de la tarde.

- La entrada de distribución es: 3888 N 19th St, Tampa, FL 33610.

En POLK | Mulberry RCMA: 4440 Academy Dr, Mulberry, FL, 33860. De 5:30 a 7:00 de la tarde.

Viernes 16 de enero

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En PINELLAS | Mt. Zion Progressive Missionary Baptist: 955 20th Street South, St. Petersburg, FL 33712. De 12:00 a 1:30 de la tarde.

En POLK | Mulberry Community Service Center: 306 Southwest 2nd Ave, Mulberry, FL 33860. De 2:00 a 3:30 pm.

Sábado 17 de enero

En HIGHLANDS | First United Methodist Church of Sebring: 126 South Pine Street, Sebring, FL 33870. De 9:00 a 11 de la mañana.

En PINELLAS | Positive Impact: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711. De 9:30 a 11:00 de la mañana.

En HILLSBOROUGH | Dover Advent Christian Church: 14202 Downing St. Dover, FL 33527. De 9:30 a 11:30 de la mañana.

Entregas activas con Farm Share

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Norte, Centro y el Sur de Florida.

Para esta semana solo se realizará una única entrega en el Sur de la Florida:

Martes 13 de enero

En WPB-West Gate CRA: American Legion Post 141, 1350 Clubhouse Dr, West Palm Beach. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

Miércoles 14 de enero

En Greenacres-The Promise Fund: 501 Swain Blvd, Greenacres. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Miami-The City of Miami Mayor Eileen Higgins: St Mary's Wesleyan Methodist Church, 4798 NW 8th Ave, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Miami Gardens-State Representative Felicia Robinson: Miami Gardens Community Service Center, 16405 NW 25th Ave #105, Miami Gardens. De 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Jueves 15 de enero

En NMB-The City of North Miami Beach Mayor and Commission: Victory Park Pool, 1980 NE 171 St, North Miami Beach. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

En Tallahassee- Anderson Chapel: Anderson Chapel AME Church, 1307 Harlem St, Tallahassee. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

Sábado 17 de enero

En Pensacola- Brownsville: Brownsville Assembly Of God, 3100 W De Soto St, Pensacola. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

En Miami-City of Doral Councilwoman Digna Cabral: 1779 NW 28th St, Miami. De 9:00 de la mañana a 12:00 de la tarde.

