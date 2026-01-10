Futuro de Obamacare en EEUU: entienda qué se decidió sobre los subsidios para la salud y qué deben esperar los beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

Tras meses de intensos debates en Estados Unidos (EEUU), esta semana, la Cámara de Representantes dio un paso crucial para evitar un aumento masivo en las primas de seguro médico.

Con una votación de 230 a 196, se aprobó el proyecto de ley que extiende por tres años los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA), conocidos popularmente como los subsidios de "Obamacare".

Además del resultado, destaca que 17 legisladores republicanos votaron a favor de la medida, uniéndose a la bancada demócrata.

Este movimiento refleja la presión que enfrentan los congresistas ante un programa que alcanzó el récord de 21 millones de inscritos en 2025 y que es fundamental para las familias de ingresos bajos y medios.

Contexto de la Ley ACA y su importancia

Recordemos que, si estos subsidios no se renuevan, millones de personas verían un incremento inmediato en sus facturas mensuales de seguro.

Por ejemplo, sin esta ley, una familia de cuatro personas con ingresos apenas por encima del 400% del nivel de pobreza podría ver sus costos de seguro duplicarse de un mes a otro.

Para muchos inmigrantes con estatus legal, como beneficiarios de TPS, residentes permanentes o personas con permisos de trabajo, estos créditos fiscales son la única vía para acceder a atención médica privada sin que esto comprometa el presupuesto familiar.

El Senado: el próximo gran obstáculo

A pesar de la victoria en la Cámara Baja, el proyecto entra ahora en terreno minado, la presión ha recaído totalmente sobre la Cámara Alta.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha sido enfático: "no hay apetito" para una extensión directa sin condiciones.

Los republicanos en el Senado buscan condicionar el apoyo financiero a reformas estructurales que reduzcan el déficit federal.

Actualmente, un grupo de trabajo bipartidista intenta redactar un texto alternativo que logre el consenso necesario para evitar un estancamiento legislativo similar al de 2025, cuando la disputa por el sector salud provocó el cierre de gobierno más largo en la historia del país (43 días).

La fecha más importante ahora es el 30 de enero de 2026.

Ese día vence el plazo para financiar el gobierno federal y evitar un cierre parcial.

Se espera que los líderes del Senado intenten incluir el acuerdo de los subsidios de salud dentro de ese paquete presupuestario para asegurar su aprobación rápida.

Los puntos clave del posible acuerdo que se espera para finales de mes son:

Extensión de 2 años: en lugar de tres, para ganar el apoyo de republicanos moderados.

Prórroga de inscripción: se habla de extender el Periodo de Inscripción Abierta hasta el 1 de marzo para que quienes cancelaron sus seguros por el aumento de precios en enero puedan volver a contratarlos con el subsidio reactivado.

Nuevos límites: un posible tope de ingresos del 700% del nivel federal de pobreza y una prima mínima de $5 al mes.

¿Qué deben hacer los beneficiarios por ahora?

Mantenga su cobertura: por el momento, la aprobación en la Cámara garantiza que el proceso legislativo sigue vivo.

No hay cambios inmediatos en sus pagos actuales.

Periodo de inscripción: si usted ya está inscrito, su cobertura continúa vigente.

Si el Senado aprueba la extensión, sus primas se mantendrán estables para el ciclo 2026-2029.

Verifique su elegibilidad: recuerde que para recibir estos subsidios debe estar legalmente presente en EEUU y cumplir con los rangos de ingresos establecidos por el IRS.

Es importante destacar que, aunque los subsidios requieren estatus legal, el mantenimiento de los precios bajos en el mercado general ayuda a que las clínicas comunitarias y sistemas de salud locales no se saturen, beneficiando indirectamente a quienes no tienen papeles.

