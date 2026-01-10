Alivio al bolsillo: Trump solicita fijar un tope del 10% a los intereses de tarjetas de crédito

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump hizo un llamado formal este fin de semana para implementar un límite temporal del 10% en las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

El mandatario calificó de "inaceptables" los intereses actuales, que en muchos casos superan el 25% o 30%, afectando el consumo y el ahorro de las familias, según reseña Fox Business

Argumento de la Casa Blanca

A través de sus canales oficiales, el presidente enfatizó que los ciudadanos están siendo "asfixiados" por las deudas acumuladas. Según Trump, esta medida de "asequibilidad" es necesaria para completar la recuperación económica del país.

"No podemos permitir que las compañías de tarjetas de crédito sigan cobrando tasas del 25 al 30 por ciento mientras los trabajadores luchan por llegar a fin de mes. El límite del 10% será una medida temporal para estabilizar el presupuesto familiar", afirmó el mandatario.

¿Qué significa para el consumidor?

Si la propuesta llegara a materializarse, un usuario con una deuda de $5,000 que hoy paga un 24% de interés vería una reducción drástica en sus pagos mensuales y en el tiempo necesario para liquidar su deuda. Sin embargo, los expertos recomiendan cautela, ya que el acceso a nuevas tarjetas podría volverse mucho más estricto para personas con puntajes de crédito bajos.

