Dinero

Alivio fiscal 2026 en EEUU: adultos mayores podrían recibir una gran suma de dinero en beneficios

Los contribuyentes de la tercera edad verán un aumento específico en su deducción adicional
 

Por Brian Segura
Martes, 21 de octubre de 2025 a las 05:00 pm

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos implementará ajustes significativos en las deducciones fiscales para contribuyentes de 65 años o más a partir del año fiscal 2026. 

Según informó el ente, la medida busca aliviar la carga financiera de los adultos mayores, respondiendo a la inflación y a las nuevas regulaciones tributarias. 

Beneficios

Un beneficio importante es la incorporación de un apoyo temporal de hasta $6 000 adicionales, vigente hasta 2028. 

Este bono se aplica tanto para quienes opten por la deducción estándar como para aquellos que detallen sus gastos, siempre y cuando sus ingresos no superen el nuevo límite establecido. 

Además, el IRS ajusta la deducción estándar general, ubicándola en $16 100 para solteros, $24 150 para jefes de hogar y $32 200 para matrimonios que declaren conjuntamente.

Deducciones

Los contribuyentes de la tercera edad verán un aumento específico en su deducción adicional: para solteros y jefes de hogar de 65 años o más, el monto subirá a $2 050 en 2026. 

En el caso de matrimonios que presenten una declaración conjunta, podrán deducir $1 650 por cónyuge que cumpla con el requisito de edad. 

Esta iniciativa ofrece beneficios mayores a quienes presentan doble condición: si un contribuyente soltero de 65 años o más es también ciego acreditado, podrá descontar hasta $4 100 de su ingreso imponible, reduciendo de manera efectiva la base sobre la que se calculan sus impuestos. 

Estos incrementos y el bono temporal constituyen un esfuerzo directo para optimizar la situación fiscal de los adultos mayores en el país.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
Florida
Amazon
gastronomía
Martes 21 de Octubre - 2025
AMÉRICA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América