Alivio fiscal 2026 en EEUU: adultos mayores podrían recibir una gran suma de dinero en beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos implementará ajustes significativos en las deducciones fiscales para contribuyentes de 65 años o más a partir del año fiscal 2026.

Según informó el ente, la medida busca aliviar la carga financiera de los adultos mayores, respondiendo a la inflación y a las nuevas regulaciones tributarias.

Beneficios

Un beneficio importante es la incorporación de un apoyo temporal de hasta $6 000 adicionales, vigente hasta 2028.

Este bono se aplica tanto para quienes opten por la deducción estándar como para aquellos que detallen sus gastos, siempre y cuando sus ingresos no superen el nuevo límite establecido.

Además, el IRS ajusta la deducción estándar general, ubicándola en $16 100 para solteros, $24 150 para jefes de hogar y $32 200 para matrimonios que declaren conjuntamente.

Deducciones

Los contribuyentes de la tercera edad verán un aumento específico en su deducción adicional: para solteros y jefes de hogar de 65 años o más, el monto subirá a $2 050 en 2026.

En el caso de matrimonios que presenten una declaración conjunta, podrán deducir $1 650 por cónyuge que cumpla con el requisito de edad.

Esta iniciativa ofrece beneficios mayores a quienes presentan doble condición: si un contribuyente soltero de 65 años o más es también ciego acreditado, podrá descontar hasta $4 100 de su ingreso imponible, reduciendo de manera efectiva la base sobre la que se calculan sus impuestos.

Estos incrementos y el bono temporal constituyen un esfuerzo directo para optimizar la situación fiscal de los adultos mayores en el país.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube