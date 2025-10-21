Votación anticipada en Nueva York: todo lo que debes saber para elegir al próximo alcalde de la ciudad

Suscríbete a nuestros canales

La votación anticipada para las Elecciones Generales Municipales de 2025 comienza el sábado 25 de octubre y se extiende hasta el domingo 2 de noviembre.

Tendrás la oportunidad de emitir tu voto en persona antes del Día de las Elecciones, que es el 4 de noviembre.

Este proceso es igual a votar el día de las elecciones; solo tienes que elegir cuándo hacerlo.

Asegúrate de saber dónde votar. En la Ciudad de Nueva York, se te asigna un centro de votación anticipada específico; no puedes ir a cualquier lugar.

En otros condados de Nueva York, generalmente puedes visitar cualquier centro asignado en tu condado.

Siempre verifica la ubicación y los horarios de tu sitio de votación anticipada en el sitio web de la Junta Electoral de tu condado o del estado.

Requisitos para la votación anticipada y cómo inscribirse en Nueva York

La ley exige que seas ciudadano de los Estados Unidos, tener al menos 18 años el día de la elección (puedes preinscribirte a los 16 o 17), y ser residente de Nueva York y de tu condado, ciudad o pueblo durante al menos 30 días antes de la elección.

Además, no debes estar en prisión por una condena por delito grave ni haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

¡La fecha límite es ahora! Si aún no estás inscrito, el sábado 25 de octubre no solo marca el inicio de la votación anticipada, sino que también es el último día para que la Junta Electoral reciba tu solicitud de inscripción de votante para las Elecciones Generales.

Inscribirte para votar es un proceso sencillo:

En línea: Puedes registrarte rápidamente si tienes una licencia de conducir, permiso o tarjeta de identificación para no conductores de Nueva York y tu código postal está actualizado en los registros del DMV.

Descarga y completa un formulario de registro de votantes, fírmalo y envíalo por correo a tu Junta Electoral del Condado. Debe ser recibido a más tardar el 25 de octubre. En persona: Visita la oficina de la Junta Electoral de tu localidad para completar el proceso.

Opciones de voto y papeletas ausentes

Si prefieres no votar en persona, puedes pedir una papeleta de voto por correo anticipado (antes conocida como voto ausente).

Ahora, cualquier votante registrado puede solicitarla sin necesidad de dar una razón específica.

Para solicitar tu papeleta:

Utiliza el portal en línea de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York (BOE).

Envía por correo una solicitud formal.

Recuerda que la fecha límite para que la Junta Electoral reciba tu solicitud, ya sea por correo o en línea, es el sábado 25 de octubre. Si decides hacerlo en persona, tienes hasta el lunes 3 de noviembre.

Ten en cuenta que si solicitas y recibes una papeleta de voto por correo, no podrás usar la máquina de votación en un centro de votación en persona; solo podrás entregar tu papeleta completada.

¿Qué se elige y quiénes son los candidatos para ser el alcalde de Nueva York?

Las Elecciones Generales Municipales de 2025 son de suma importancia para el futuro de la ciudad.

El cargo de mayor perfil en la papeleta es la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. También se eligen otros cargos clave a nivel municipal y posiblemente propuestas electorales.

Aunque la lista final de candidatos en tu distrito puede variar, la contienda por la Alcaldía de NYC incluye figuras prominentes.

En las primarias demócratas, los votantes eligieron a su nominado, con contendientes destacados como; el actual contralor Brad Lander, el asambleísta estatal Zohran Mamdani, y el expresidente del Concejo Municipal. El candidato republicano principal es Curtis Sliwa.

Consulta tu guía de votante específica y el sitio web de la Junta Electoral para confirmar todos los cargos y candidatos que aparecerán en tu papeleta local.

