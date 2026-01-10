"Están rotas totalmente": Joan Laporta sentencia la relación con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, no se guardó nada durante la presentación de la final de la Supercopa de España en Yeda. El mandatario azulgrana fue tajante al describir el estado actual de los vínculos con la directiva blanca: «Las relaciones con el Real Madrid están mal, están rotas».

A pesar de que los clubes han sido rivales históricos, Laporta señaló que diversas circunstancias recientes han profundizado la brecha. «Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones no sean buenas», enfatizó ante los medios de comunicación.

Respeto institucional pese al conflicto

Durante el evento, Laporta compartió con Rafael Louzán (RFEF) y Emilio Butragueño, pero el encuentro con Florentino Pérez no ocurrirá hasta el domingo. El dirigente culé aclaró que, aunque no haya sintonía, actuarán de forma civilizada y mantendrán el respeto que las instituciones merecen.

Respecto a una posible reconciliación, Laporta dejó la puerta abierta pero con condiciones claras. «Todo es reconducible, pero depende de la voluntad de las partes», zanjó el presidente, subrayando que por ahora no existen las condiciones para retomar la normalidad entre los dos gigantes del fútbol español.

