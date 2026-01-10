Kylian Mbappé no está descartado: ¿jugará la final de la Supercopa ante el Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

Cuando su ausencia en la Supercopa de España parecía definitiva, una información de última hora ha encendido la esperanza en el Real Madrid. Kylian Mbappé no está descartado para disputar la final del torneo contra el FC Barcelona, a pesar de no haber estado presente en la victoria ante el Atlético de Madrid.

El atacante sufrió recientemente un esguince de rodilla que le impidió jugar el fin de semana pasado ante el Betis. Aunque la prioridad inicial del club era evitar riesgos innecesarios, la clasificación a la final ha activado un plan de recuperación exprés para intentar contar con el "9" merengue este domingo.

Un plan de recuperación exclusivo en Madrid

La clave de este giro inesperado reside en una planificación estratégica en Valdebebas. Mientras el equipo disputaba la semifinal, el Real Madrid dispuso que dos fisioterapeutas del club se quedaran en la capital trabajando exclusivamente con el jugador:

Especialistas a cargo : Sébastien Devillaz y Guillermo Zurdo han permanecido en Madrid para maximizar las opciones de recuperación del francés.

Objetivo médico: El plan busca que Mbappé pueda competir dentro de los márgenes de seguridad, permitiéndole ver minutos ante el Barcelona si Xabi Alonso lo considera necesario.

El impacto de su presencia en el Clásico

Aunque el equipo demostró estar a la altura en el derbi madrileño sin su estrella, el cuerpo técnico reconoce que la presencia de Mbappé altera cualquier plan defensivo rival. Su inclusión en la convocatoria para la final sigue siendo una posibilidad real, algo que parecía impensable hace apenas unos días.

La decisión final dependerá de su evolución en las próximas horas, pero el club ha optado por apurar todas las opciones para que el delantero pueda participar en el partido que decidirá al primer campeón de la temporada.

