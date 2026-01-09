Mira aquí el Barcelona vs Real Madrid: Final Supercopa de España EN VIVO y GRATIS

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

Barcelona y Real Madrid tendrán su primer clásico del 2026 por la señal de Meridiano Televisión.

Este domingo 11 de enero de 2026 el fútbol español llega con todo a Venezuela: la gran final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid, el clásico más emocionantes del mundo. Será transmitido EN VIVO y GRATIS para toda Venezuela por Meridiano Televisión en señal abierta.

Supercopa de España: La gran final

La previa comenzará a las 2:00p.m. con la antesala especial: análisis, invitados, datos históricos y más. El pitazo inicial será a las 3:00p.m.

Esta final será un duelo de titanes: Real Madrid, con su histórica superioridad en clásicos decisivos, y Barcelona, reciente campeón con remontadas inolvidables ante los merengues.

¿Dónde y cómo ver la final en Venezuela?

Meridiano Televisión en señal abierta y gratis.

en señal abierta y gratis. En HD por plataformas como SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go

Streaming online gratuito a través de meridiano.net/meridianotv.

Disfruta de una cobertura completa desde la previa, alineaciones, comentarios en vivo y la mejor narración minuto a minuto de los especialistas en deportes.

Este clásico entre Barcelona vs Real Madrid no es cualquier partido. Los culés buscan reafirmar su crecimiento en finales importantes, mientras que los merengues quieren dominar nuevamente la Supercopa.

No te pierdas la Supercopa de España 2026 en vivo y gratis en Venezuela por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

