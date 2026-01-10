Acaba con las manchas oscuras de tus axilas: tratamiento casero con cinco ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

Las manchas oscuras de tus axilas son el resultado de múltiples factores, como la hiperpigmentación, el exceso de células muertas en esa área, reacción alérgica a desodorantes, problemas hormonales, enfermedades relacionadas con la diabetes o por el tipo de depilación utilizada.

Aunque puede resultar completamente normal, es incómodo y antiestético, por lo que quienes lo padecen siempre buscan cómo aclarar la zona sin tener que someterse a tratamientos complicados y costosos.

¿Cómo eliminar las manchas oscuras de tus axilas?

Expertos recomiendan mantener una rutina de higiene que evite la aparición de dichas manchas, para ello, exfolia tus axilas con cierta periodicidad, aplica cremas hidratantes libre de fragancias para evitar irritaciones, usa antitranspirantes libres de alcohol, opta por prendas de vestir holgadas y por depilaciones con cera o láser.

En tal sentido, la clave para eliminar las manchas oscuras de tus axilas está en la exfoliación del área afectada.

En casa

Para preparar un exfoliante casero que ayude a aclarar esta piel necesitas: ¼ taza de azúcar, 1 cucharada de sal, ½ limón, 1 cucharada de aceite de oliva y 1 cucharada de mil.

Una vez tengas todos los ingredientes a mano, procede a poner en un recipiente el azúcar y la sal, luego añade el resto de los ingredientes y mezcla hasta conseguir una pasta, la cual debes aplicar en las axilas justo al momento de la ducha, pues la piel debe estar totalmente limpia.

Frota con suaves movimientos circulares y luego lava la zona como lo harías de manera habitual, seca muy bien y aplica una crema hidratante libre de alcohol.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube