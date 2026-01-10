¡Atención extranjeros! Conozca cómo evitar que su solicitud sea anulada en el portal del Saime

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) dio a conocer una serie de sugerencias para evitar que las solicitudes realizadas por los ciudadanos extranjeros en su portal web sean anuladas.

En su cuenta de Instagram, destacó que los usuarios deben leer con detenimiento la información que suministra el organismo en su página web www.saime.gob.ve, con el fin de cargar los recaudos de manera correcta.

Además, señaló que es importante verificar que la información esté correcta antes de confirmar los datos.

“Debe considerar que si adjunta los documentos de forma incorrecta, corre el riesgo de que la recepción y la verificación por nuestros expertos, sea anulada y su solicitud no proceda. Lo que causará realizar el procedimiento nuevamente”, dijo el organismo.