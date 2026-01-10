Luz verde al suministro: Vitol carga este fin de semana el primer envío de diluyentes bajo el pacto con Trump

Suscríbete a nuestros canales

La gigante energética Vitol ha comenzado hoy sábado el envío de diluyentes hacia Venezuela, según reseña Reuters.

Esta operación marca el reinicio formal de las operaciones de suministro de alto nivel tras la "Cumbre Petrolera" en Washington.

Esta iniciativa es vital para reactivar la producción en la Faja del Orinoco, que se encontraba estancada por la falta de químicos para procesar el crudo pesado.

Fuentes del sector indican que Vitol decidió dar luz verde al cargamento tras recibir garantías de la administración Trump de que los pagos por estos insumos estarán resguardados en las cuentas protegidas contra embargos.

Con este movimiento, la comercializadora se une a la estrategia de EEUU para maximizar la producción venezolana bajo supervisión internacional.

De acuerdo a un reporte de la agencia Reuters, las casas comerciales globales Vitol y Trafigura recibieron esta semana las primeras licencias estadounidenses para negociar y transportar exportaciones venezolanas, y también se esperan suministros de nafta para el país miembro de la OPEP, según fuentes.

El buque ha sido indentificado como Hellespont Protector.

