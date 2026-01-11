El Manchester City rompe récords: goleada histórica por FA Cup

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City protagonizó una actuación histórica al aplastar 10-1 al Exeter City en el Etihad Stadium. El resultado marcó un hito en la carrera de Pep Guardiola, siendo la primera vez que un equipo dirigido por el técnico español anota diez goles en un solo encuentro. Debido a una sanción, Guardiola tuvo que seguir el desarrollo del partido desde el palco.

El festival ofensivo comenzó temprano. A los 10 minutos, Alleyne anotó su primer gol con el primer equipo tras un tiro de esquina. Diez minutos después, Rodri amplió la ventaja con un potente derechazo, marcando su primer tanto desde mayo de 2024. Antes del descanso, dos goles en propia puerta de la visita, provocados por Aké y Fitzwater, dejaron el marcador 4-0.

Debuts y protagonismo juvenil en la segunda mitad

El City mantuvo su voracidad en el complemento con figuras emergentes y nuevos fichajes:

Antoine Semenyo : En su debut, asistió a Rico Lewis para el 5-0 y anotó el 6-0 individualmente minutos después.

Tijjani Reijnders : Se sumó a la lista de goleadores tras recibir una asistencia de Doku para el 7-0.

Nico O’Reilly : Marcó el octavo gol del encuentro con un testarazo tras un centro de Lewis.

Ryan McAidoo: La joya de 17 años puso el 9-0 con un zurdazo letal por la derecha.

El cierre de una noche inolvidable

Cerca del final, el Exeter City logró el descuento gracias a un remate de George Birch para el 9-1. Sin embargo, Rico Lewis, quien fue una de las figuras del encuentro con un gol y dos asistencias, cerró la cuenta definitiva firmando el 10-1.

Esta victoria no solo asegura el pase del City en la FA Cup, sino que establece un nuevo techo estadístico para la era Guardiola en Inglaterra.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.