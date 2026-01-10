De la diabetes al corazón: estos son los 10 medicamentos que ahora cuestan hasta 79% menos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado 1 de enero de 2026, el sistema de salud federal aplica los primeros "Precios Máximos Justos" (MFP) para una lista seleccionada de medicamentos de alta demanda.

La medida, derivada de negociaciones directas con las empresas farmacéuticas bajo la Ley de Reducción de la Inflación, establece topes de pago fijos que sustituyen los precios de lista previos.

Estos ajustes representan descuentos que oscilan entre el 38% y el 79%, enfocándose en los diez fármacos que históricamente generaban el mayor volumen de gasto para el programa Medicare.

Listado de fármacos y nuevos marcos operativos

Entre los productos con mayores rebajas destacan la Januvia para la diabetes, con un precio aproximado de 113 dólares tras un descuento del 79%, y la insulina Fiasp/NovoLog, que se sitúa en 119 dólares.

Otros tratamientos como Eliquis, Enbrel y Stelara también presentan reducciones significativas en sus costos de adquisición.

Medicamento Uso Principal Descuento Negociado Precio 2026 (aprox.) Januvia Diabetes 79% $113 Fiasp / NovoLog Diabetes (Insulina) 76% $119 Farxiga Diabetes / Corazón 68% $178 Enbrel Artritis / Psoriasis 67% $2,355 Jardiance Diabetes / Corazón 66% $197 Stelara Crohn / Psoriasis 66% $4,695 Xarelto Coágulos / Corazón 62% $197 Eliquis Coágulos / Corazón 56% $231 Entresto Insuficiencia Cardíaca 53% $295 Imbruvica Cáncer de sangre 38% $9,319

Para este año fiscal, las autoridades han incorporado los modelos operativos GLOBE y GUARD, sistemas diseñados para comparar los precios locales con los estándares de otros países desarrollados, con el fin de evitar sobrecostos en las Partes B y D del sistema de salud.

Impacto en el gasto de bolsillo y proyecciones

La normativa vigente para 2026 establece un tope máximo de gastos de bolsillo de 2.100 dólares anuales para medicinas de la Parte D; una vez alcanzada esta cifra, el costo para el beneficiario es nulo por el resto del año.

Adicionalmente, se mantiene el límite de 35 dólares mensuales para el suministro de insulina.

Aunque la cobertura de Medicare exige estatus legal, la industria prevé que estos precios negociados ejerzan presión a la baja en el mercado privado, beneficiando potencialmente a usuarios que operan con otros mecanismos de identificación como el ITIN.

Para 2027, el proceso de negociación se ampliará a otros 15 fármacos, incluyendo el tratamiento para la pérdida de peso y diabetes, Ozempic.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube